Почему взрыв в Питере, искалечивший пацана, не считают терактом?

Сейчас выясняют, поднял студент-первокурсник из Всеволожска некий пакет возле библиотеки или принес взрывное устройство с собой? Это, конечно, важно, понять, жертва он или участник преступления. Но он пока в коме, допросить не представляется возможным, есть видео, но на нем ничего не видно, а свидетели... Ну они как свидетели.

В Ленинграде рвануло возле библиотеки Чернышевского, подростку оторвало кисть

Но почему не прослеживается никакой связи с аналогичным происшествием в Ростове-на-Дону? Когда человек поднимает пакет, находит там фонарик, включает - и ему отрывает руки! Там, кстати, тоже счастливо избежали слова "теракт", списав все на несчастную любовь. Правда, в "романтической" версии есть одна нестыковка - зачем взрывать мужа, если в стране существует процедура развода?

К тому же в тот день в Ростове обнаружили еще два подозрительных фонарика, взрывотехники подорвали их - и объявили, что это были "просто фонарики".

Следственный комитет Ростовской области грозит наказанием за сообщения о взрывных устройствах

И вот видео, на котором, примерно на 28-й секунде отчетливо слышен взрыв и соответствующие возгласы свидетелей.

В Ростове произошел третий взрыв

Потом нашли армейскую бомбу на железнодорожных путях, ее тоже подорвали - и тут же позабыли про нее, как не было. Следком же предупредил...

В Ростовской области нашли армейскую бомбу вблизи железной дороги

Затем взорвался жилой дом в Таганроге - это списали на бытовой газ.

Очередной взрыв в Ростовской области. Взрыв газа?

Правда, потом экспертиза выяснила, что газовое оборудование было как раз-таки в порядке... Но все равно - газ.

А газ ли взорвался в Таганроге на улице Шаумяна?

В Самаре задерживают предполагаемого украинского шпиона, который, в том числе, сознается в том, что проводил съемку на ростовском железнодорожном вокзале и автовокзале, изучал систему охраны этих объектов. И в тот же день там находят две ручные гранаты...

Украинского шпиона отпустят домой

В Самарской области нашли гранаты

В Ростове нашли две гранаты - и опять "никакого терроризма"

И все эти события между собой совсем никак не связываются! Вообще никак, хотя сегодня на Украине проходит "симметричное" задержание гражданина России, которого обвиняют в "подготовке терактов" - как и предложение СБУ помочь России в раскрытии теракта в Питерском метро это фактически уже "признательные показания". Но все равно между собой это все никак не связывается и не связывается...

Анатолий Баранов: Украинский след в питерском теракте

Единственное событие, в отношении которого используется слово "теракт" - это взрыв в метро. Тут ни взрыв бытового газа, ни любовный треугольник как-то не монтируется, хотя Путин и назвал одной из версий - бытовую.

И в питерском метро опять молодой человек с рюкзачком, безоболочное взрывное устройство небольшой мощности - тяжелые последствия взрыва связаны с тем, что он произошел в относительно небольшом замкнутом помещении.

Вот так выглядел вагон метро в Москве после взрыва около 1 кг тротила на "Автозаводской" - вагон не просто раскурочило, но он принял бочкообразную форму.

А вот результаты взрыва в Петербурге - не обращаем внимания на кровавые детали, смотрим, что не только конструкции, но и даже внутренний интерьер вагона пострадал не очень сильно.

О чем это говорит? Наверно и о том, что у всех взрывов прошедшей недели есть общая черта - безоболочное самодельное взрывное устройство небольшой мощности. Люди разные, города разные, а почерк-то схожий...

Почему не предположить, что в основе всего - одна методичка, возможно, один инструктор? Ну или одно подражделение - "Спецрезерв" или еще что...

Кстати, украинский след совершенно не противоречит исламскому - во-первых, любая спецслужба, когда есть возможность, предпочитает выступать "под чужим флагом". А во-вторых, современное украинское государство широко использует исламский терроризм в своих целях - та же группировка "Хизб-ут-Тахрир", запрещенная в России и многих других странах, на Украине функционирует вполне легально. Ленур Ислямов во главе специфического "исламского" формирования проводит террористические и экстремистские акции не только в отношении Крыма, но и теракты на территории самой Украины - вспомним подрывы ЛЭП в Херсонской области и активное противостояние боевиков Ислямова с украинской же милицией (был даже ранен полковник МВД Украины), с укринскими же пограничниками - и все это при покровительстве из Киева сходит ему с рук. Почему? Да потому что под прикрытием "исламистов" Ислямова СБУ проводит свои акции.

СБУ пытается отвести от себя подозрения в организации теракта в Петербурге

Странно, а что мешает тому же Ислямову провести акции устрашения на территории противника, которым там вполне официально считают Россию? Тем более, что он об этом заявлял публично... Да что там маргинальный Ислямов - вчера замначальника генштаба Украины в прессе обсуждал возможности нападения на российские регионы. Почему же ГУР, входящему в структуру ГШ, не готовить почву для этого? Отрабатываются методы диверсионной деятельности - мины-закладки на коммуникациях, мины-ловушки для запугивания населения, политический террор "под чужим флагом". Всё как по учебнику...

Странно, что у нас этих учебников не читают.