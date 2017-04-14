Первый президент постмайданной Украины готовит ВСУ к наступлению

Задача украинских военных, участвующих в силовой операции в Донбассе, — «метр за метром» продвигаться на восток. Об этом в интервью «Би-би-си» заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов.

«Главное — не проскочить границу», — пошутил он.

Турчинов отметил, что 2016 год стал первым, когда силовики «не сдали ни одного метра земли, а наоборот — получили десятки километров».

Утром 13 апреля вступило в силу решение о полном прекращении огня в Донбассе. Тем не менее, ополченцы обвинили Киев в нарушении перемирия уже через час после его начала. «Мы на эти обещания Киева [о соблюдении перемирия] и внимание обращать перестали, потому что Киев ни разу не выполнил свое обещание», — цитирует РИА Новости главу самопровозглашенной ДНР Александра Захарченко.

Противостояние между украинскими силовиками и ополченцами самопровозглашенных республик Донбасса длится с весны 2014 года. Тогда киевское руководство, пришедшее к власти в результате государственного переворота, объявило о начале «антитеррористической операции» для подавления протестов жителей востока страны. Западные страны и Украина регулярно причисляют Россию к одной из сторон конфликта, Москва в свою очередь опровергает эти утверждения.

От редакции: Собственно, киевской хунте ничего другого и не остаётся, как разорвав Минские соглашения, наступать. Позади - голодные тылы, девяносто процентов, откатившиеся на уровень черты бедности. Ну, а впереди - военные преступления и "русский мир" (буржуазный режим), который тоже требует подкормки мифа победами. Вот такая убийственная для пролетариата по обе стороны линии соприкосновения - ситуация... Ожидать гуманизма от тех, кто уже разгромил полстраны, приводя её в соответствие с "европейскими стандартами" по программе "декоммунизации", не стоит.

Границу-то РФ ВСУ вряд ли увидят, а вот дров наломают - впрочем, мешать им в этом словами уже бесполезно, они в воронке логики контрреволюции, которая вошла в реактивную фазу, за которой уже открыто фашистская диктатура и погромы, массовые убийства сограждан. Готов ли к этому всему буржуа и спонсор майдана Порошенко? Вряд ли, но другого пути у него нет. Ему гораздо страшнее сейчас собственные голодные граждане, нежели Гаагский трибунал. Впрочем, и с другой стороны торжествует националистическая логика - "небратья, пакуйте вещи" сказал в ДНР один майор...

Д.Ч.

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