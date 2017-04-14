В КНР хоронили одного, а в итоге на кладбище отправятся ещё четверо

В результате наезда грузовика на похоронную процессию в китайской провинции Сычуань погибли четыре человека, восемь получили ранения. Как сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на местные СМИ, трагедия произошла ранним утром в уезде Наньбу городского округа Наньчун. Похоронная процессия следовала вдоль дороги, когда в них врезался грузовик.

Пострадавшие были госпитализированы, один из них в тяжелом состоянии. Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего.

Напомним, наезды грузовиков на толпу людей были признаны терактами в Ницце (Франция), Берлине, Лондоне. Во всех случаях ответственность за теракты взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

После атаки США на Сирию (7 апреля 2017 г.) Китай высказал позицию, что силового метода решения сирийской ситуации Пекин не приветствует. Представитель Китая в Совете Безопасности ООН воздержался при голосовании по проекту резолюции, авторы которой возложили ответственность за «химатаку» в провинции Идлиб (Сирия) на Дамаск.

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