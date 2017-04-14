"Новая газета" намерена через суд заставить СК расследовать данные о преследованиях геев в Чечне

"Новая газета" намерена через суд добиться от Следственного комитета реакции на ее расследование о преследовании и убийствах геев в Чечне, сообщает Интерфакс со ссылкой на адвоката Андрея Сабинина.

"Мной была подана жалоба в порядке статьи 125 УПК на бездействие председателя Следственного комитета России (СКР) Александра Бастрыкина в связи с отсутствием какой-либо реакции возглавляемого им ведомства на заявление о преступлении", - заявил защитник, представляющий интересы издания.

По его словам, СК не отреагировал на публикации "Новой газеты" за 3 и 5 апреля, в которых сообщается о массовых задержаниях и убийствах граждан РФ, являющихся членами ЛГБТ-сообществ и (или) являющимися лицами с нетрадиционной сексуальной ориентацией.

При этом он отметил, что десятидневный срок проверки по сообщению издания о совершении тяжких и особо тяжких преступлений истек 10 апреля. Редакция не имеет информации о том, что такая проверка инициирована и проводится. "Никто из должностных лиц СК по Чеченской Республике, равно как и из Следственного комитета РФ для получения информации или документов в редакцию "Новой газеты" не обращался", - говорится в жалобе в суд.

По словам Сабинина, " "Новая газета" просит признать бездействие должностного лица - председателя СКР Бастрыкина необоснованным и незаконным и обязать устранить допущенное нарушение, то есть провести проверку по изложенным редакцией фактам".

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у Кремля нет достоверной информации о преследовании в Чечне людей нетрадиционной сексуальной ориентации.

"Дело в том, что мы не обладаем какой-либо достоверной информацией о каких-либо проблемах в этой области в субъекте Российской Федерации Чеченской республике. Мы с вниманием относимся к сообщениям СМИ, однако при всем желании мы не можем воспринимать эти сообщения как проверенную информацию", цитирует Пескова РИА Новости.

"Нам неизвестно о каких-либо поступающих в правоохранительные органы обращениях или жалобах представителей нетрадиционной сексуальной ориентации на этот счет. Может быть, я ошибаюсь, может быть, такие обращения имели место, но по крайней мере на этот счет я каких-либо сообщений не читал. Поэтому информация эта нуждается в проверке, если ОБСЕ в этом случае располагает большей информацией, чем мы, то, по всей видимости, какие-то основания на это у ОБСЕ имеются", — добавил пресс-секретарь президента.