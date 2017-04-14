Путин в 2016 году заработал 8,86 млн рублей

Президент России Владимир Путин заработал в 2016 году 8 млн 858 тыс. 432 руб., что на 33 тыс. руб. меньше дохода главы государства в 2015 году, сообщает ТАСС со ссылкой на декларацию президента РФ о доходах, опубликованную на официальном сайте Кремля. В 2016 году средний ежемесячный доход главы государства составил 738 тыс. рублей против 741 тыс. руб. в 2015 году.

Недвижимость Путина и его автопарк остались прежними. В собственности Путина, как следует из декларации, - земельный участок на 1,5 тыс. кв. м, квартира в 77 кв. м и гараж площадью 18 кв. м. В его пользовании также квартира в 153,7 кв. м и гаражное место на 18 кв. м. Все эти объекты находятся в России.

Президент владеет двумя раритетными автомобилями "Волга" ГАЗ М21, внедорожником "Нива" и прицепом "Скиф".