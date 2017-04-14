В декларации Медведева не оказалось дворцов, яхт и виноградников

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в 2016 г. заработал 8 млн 586 тыс. 974 руб. 69 копеек, что на 180 тыс. меньше, чем годом ранее. Согласно декларации Медведева о доходах за 2016 год, распространенной пресс-службой правительства, недвижимость премьер-министра осталась прежней. В собственности Медведева числятся арендованный на 49 лет земельный участок площадью 47 соток в России. Квартира площадью 367,8 кв.м, которая ранее была задекларирована в собственности главы правительства, и в пользовании его супруги, теперь значится только в безвозмездном пользовании Светланы Медведевой.

В гараже главы правительства по-прежнему два раритетных автомобиля - "легковушки" ГАЗ 20 и ГАЗ 21. У Медведевой в собственности Фольксваген Гольф, который многие годы фигурирует и в прежних декларациях супруги премьера, а также два машиноместа.

Доход Светланы Медведевой, как и в предыдущие годы, составил 0 руб.