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Московский листок

Альфа-Банк объявил Крым и Донбасс оккупированными территориями

Опубликовано 14.04.2017 в разделе комментариев 2

Альфа-Банк объявил Крым и Донбасс оккупированными территориями

Украинский филиал подконтрольного Михаилу Фридману "Альфа-банка" заявил, что Крым и Донбасс являются оккупированными Россией украинскими территориями. "Альфа-Банк одним из первых международных банков прекратил работу на оккупированных территориях в полном соответствии с законодательством Украины: как в Крыму, так и на Донбассе", - говорится в сообщении на официальном сайте кредитной организации.

В сообщении отмечается, что основной акционер "Альфа-банка" Михаил Фридман, является гражданином Израиля, родившимся во Львове, и проживает в Лондоне. "Нашему банку, который только за 9 месяцев 2016 года уплатил в украинский бюджет 467 млн грн, ушедшие на выплаты пенсий, стипендий, ремонт дорог и другие социальные нужды, уже который месяц приходится держать ответ за необоснованные обвинения в том, что банк является российским", - говорится в сообщении.

Альфа-банк – один из крупнейших российских коммерческих банков. По данным рейтингов РБК и Forbes на 2014 год – седьмой в России банк по объёму активов (среди частных банков – первый). Бенефициарные акционеры - 6 физических лиц в составе Консорциума «Альфа-Групп». Головной офис банка находится в Москве.

 



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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
хорошая новость написал 14.04.2017 17:33
"Альфа-банк" это,конечно,крупный банк.Новость интересная.Но,гораздо интереснее другое-нам три года уже в уши дуют и глаза мозолят "крымнашем" и все эти годы "в родной гаване" не работают отделения самого российского "Сбербанка"...Это как? Так чей Крым?
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походу фридман накаркал себе кучу проблемм
kerg написал 14.04.2017 17:29
покусившись на святое.
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