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Московский листок

Олигарх Фридман "опустил" государственную газету за классовое оскорбление

Опубликовано 14.04.2017 в разделе комментариев 1

сми либералы классоваяненависть олигархат
Олигарх Фридман "опустил" государственную газету за классовое оскорбление

При подготовке статьи "Ведомостей" о бизнесмене Михаиле Фридмане, из-за которой он решил судиться с газетой, была допущена "человеческая ошибка", а принципы работы издания остаются неизменными, сообщает RNS со ссылкой на шеф-редактора издания Дмитрия Симакова. 

"Михаил Фридман, к сожалению, прав - за комментариями по статье мы обратились не по адресу. Эта вопиющая ошибка произошла по вине нескольких сотрудников редакции. Ни о каком влиянии извне речи не идет. Из этой ошибки нельзя делать вывод о том, что стандарты газеты "Ведомости" изменились. "Ведомости" по-прежнему будут следовать самым высоким стандартам журналистики и предоставлять слово всем участникам событий", - пояснил Симаков. 

При подготовке материала вопросы, адресованные бизнесмену, передавались через гендиректора ЗАО "Темафон" и ЗАО "Тематика" Сергея Горбунцова, российским совладельцам компаний, но по его словам, остались без ответов. 

"Случилась человеческая ошибка, и не сработали системы защиты", - подчеркнул Симаков. Редакция газеты решит, в каком формате будет исправлена ошибка, пообещал он.

Иск к компании - издателю газеты о защите чести, достоинства и деловой депутации Фридман подал 10 апреля. Помимо "Бизнес ньюс медиа", ответчиком по делу выступает журналист "Ведомостей" Иван Васильев, за авторством которого в феврале вышла статья "Почему испанский проект Михаила Фридмана оказался замешан в деле о "русской мафии". Против Васильева подан иск о клевете. По словам Симакова, такая ошибка не должна иметь цену уголовного расследования в отношения автора материала.

От редакции: Что ж, тенденция, однако... Обострение классовых противоречий, как следствие экономического кризиса, в постсоветском обществе в течение поселднего года, как раз примерно с весны - вполне чётко показало, кто с кем и за что готов бороться. Олигархат, уже без различения происхождения капиталов, по дружбе с Путиным или ещё ельцинских времён (условно - либерал-олигархи) по примеру Сечина - начал всё чаще судиться со СМИ. Олигархат вводит с помощью буржуазной Фемиды понятие "прайваси" в общественное сознание - неприкосновенность нажитого даже в вербальной области. 

Отметим, что пресловутые репутационные риски олигархата в ходе таких процессов - только возрастают. Внимание к их капиталам, виллам, яхтам и прочей элитной собственности только возрастает. Но не судиться они тоже не могут - классовая гордость есть и у них, причём по нынешним-то временам даже побольше, чем у рабочего класса. Сечин, помнится, досудился до того, что вот этих же самых "Ведомостей" тираж обязала Фемида сжечь. Правда, тираж уже разошёлся. А из сознаний соотечественников такие новости не выжечь.

К весне, то есть за год - очень подогрелась обстановка, поскольку бедные в течение года только беднели, качество питания ухудшалось, оплата ЖКУ росла. Ну, и росли состояния олигархата - не только у мелкого Мити-преемника, у всех. Таков строгий экономический закон классового общества. Как поведут себя "Ведомости" - теперь предсказуемо. Это государственная газета, рождённая контрреволюцией, обострять настроения классовой войны она не будет - наоборот, перед "лучшими людьми России" будет кланяться и извиняться. Хорошо, что не все такие...  Ко мне обращайтесь, коллеги, если что-то про олигархов или силовигархов хотите узнать - я никогда не откажу.

Дмитрий Чёрный, гражданин СССР 

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Всего комментариев к статье: 1
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СССР
Вадим написал 14.04.2017 18:10
Моня! Ты сердишься? Значит ты не прав.
...и "банчок" и тебя левый.
А, согласись, Моня, как обидно, что вот помрешь, а все барахло на верху останется.
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