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Московский листок

В Иерусалиме псих и домашний насильник зарезал англичанку и ранил беременную в трамвае

Опубликовано 14.04.2017 в разделе комментариев 1

криминал медицина израиль психиатрия насилие иерусалим
В Иерусалиме псих и домашний насильник зарезал англичанку и ранил беременную в трамвае

В Иерусалиме мужчина, вооруженный ножом, в пятницу, 14 апреля, совершил нападение в трамвае. Погибла 23-летняя девушка. Как сообщает NEWSru Israel, подозреваемый в убийстве задержан. 

Нападение произошло около 12:50 по местному времени (совпадает с московским) в районе площади ЦАХАЛ на улице Яффо. Пострадавшая была доставлена в больницу в критическом состоянии. Спасти ее врачам не удалось. 

По данным газеты The Jerusalem Post, погибла студентка из Великобритании, приехавшая в Израиль в качестве туристки. По сведениям издания, еще два человека в результате нападения получили легкие ранения - беременная женщина примерно 30 лет и 50-летний мужчина. После теракта движение по трамвайным путям в Иерусалиме было прервано. 

Начальник полиции Иерусалима Йорам Галеви рассказал журналистам, что задержанный террорист - 57-летний мужчина, которого ранее задерживали за домашнее насилие. По словам Галеви, подозреваемый состоит на психиатрическом учете. Тем не менее полиция по-прежнему говорит о теракте. 

Общая служба безопасности (ШАБАК) позже назвала имя нападавшего - Джамиль Тамими, проживавший в иерусалимском квартале Рас аль-Амуд. В 2011 году он был осужден за семейное насилие и растление дочери. Позже, находясь в больнице, мужчина проглотил бритву, пытаясь покончить с собой. Он был признан невменяемым. 

Это не первое нападение террористов на жителей Израиля в этом месяце. Так, 6 апреля палестинский араб, находясь за рулем автомобиля, сбил двух военнослужащих неподалеку от въезда в поселок Офра (округ Биньямин). В результате теракта погиб 20-летний Эльхай Таар-Лев, еще один ранен легко. Террориста задержали. 

2 апреля палестинский араб возле Калькилии напал на израильских военнослужащих с заточенной отверткой. Террорист задержан, пострадавших нет. 1 апреля вооруженный ножом мужчина атаковал прохожих в Старом городе Иерусалима. Три человека получили ранения. Террорист ликвидирован стражами порядка.

- А ещё ругали советскую "карательную психиатрию для инакомыслящих", - добавляет редактор ФОРУМа.мск Д.Чёрный, - ведь явно же человек находился на свободе с постоянной угрозой для окружающих, а тут ещё весеннее обострение, сексуальные студентки в трамваях катаются; что с таким было бы в СССР, при "карательной психиатрии"? - уж коли он бритву глотал и дочь растлевал, так совершенно точно на свободе бы не гулял, а сидел бы в психушке на галоперидоле, что было бы ещё самым для него гуманным "наказанием", сохраняющим жизнь, которой он сам явно давно уже тяготился, и ведь что плохо - нынешние стандарты "оптимизированной медицины" в РФ заставляют гулять на свободе таких же ублюдков тысячами, а потом власти цинично "удивляются", откуда столько маньяков и столько их жертв в том же Ангарске... 

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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
стоик710 написал 14.04.2017 19:00
Половина населения Израиля - преступники?
Или больше?
Сколько миллионов Людей уничтожено этими преступниками по всему миру?
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