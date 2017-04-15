Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Как очерненный Навальным Усманов стал героем России и ее экономики

Опубликовано 15.04.2017 автором Александр Росляков в разделе комментариев 1

суд навальный усманов
Как очерненный Навальным Усманов стал героем России и ее экономики

На сайте Люблинского районного суда г. Москвы появилась информация по делу №М-15880/2017: гражданский иск Алишера Усманова к некоммерческой организации «Фонд борьбы с коррупцией» и её учредителю Навальному. Предмет иска – информация о миллиардных подарках олигарха «благотворительным фондам», на балансе которых числятся дворцы, поместья, сельхозугодья, яхты и прочая благодать, которой якобы пользуется премьер Медведева.

Не прошло и пары месяцев со времени выхода фильма Навального «Он вам не Димон», как у его героев стали появляться свои версии тех сделок, о которых там рассказано.

Версию Усманова о его сделке с благотворительным фондом «Соцгоспроект» участливо изложили «Ведомости». Оказывается, это был просто жилищный обмен. У этого фонда Ильи Елисеева откуда-то оказались в собственности 12 га земли на Рублёвке, прилежащие к владениям Усманова. И фонд любезно передал эти га в собственность миллиардеру, который таким путем расширил свою жилплощадь, чтобы приютить на ней «самого близкого человека на Земле», свою сестру Гульбахор Бурхановну. В уплату за эти 12 га олигарх де и передал указанному фонду участок в подмосковном Знаменском с дворцом, оцененным Навальным в 5 млрд. руб. – что, по версии Навального, было чистой взяткой.

Со слов Усманова, тот дворец он построил для своей сестры Гульбахор, но она отказалась в нем жить. «Зачем мне такой большой дом? Дети разъехались», – передает ее мотив Усманов. Потому-то он и договорился с Елисеевым, которого Навальный назвал однокурсником Медведева, об обмене участками: взамен участка в Знаменском Усманов получил участок рядом со своим домом на Рублевском шоссе.

«Я давно искал возможность расширить свой участок, где живу уже больше 20 лет, поэтому и предложил обменять их участок в 12 га – на участок моей сестры в отдалении от меня», – клянется искренне Усманов, отсидевший в свое время 6 лет за мошенничество и хищения. «Мы с Елисеевым договорились. Фонд уступил мне огромный участок по номинальной цене, а я передал в «Соцгоспроект» участок и дом сестры. 12 га на Рублевке на берегу Москвы-реки стоят примерно $50 млн. Переданный мной участок в 4 га стоит около $15-20 млн., и дом – еще $30 млн. Так что баланс примерно 50 на 50».

***

Все было б складно с этим обменом с «благотворительным фондом», ворочающим несметно дорогой недвижимостью – кабы не одна загвоздка: Росреестр. Там все сделки с участком возле Знаменского записаны, и можно легко убедиться, что до его покупки Усмановым никакой «Соцгоспроект» им не владел. Этот участок Усманов как физическое лицо купил в 2012 году у ЗАО «Группа Ист Инвест». Сделка официально зарегистрирована в Росреестре, и нет в ней никакой стороны, хоть отдалённо напоминающей НКО «Соцгоспроект» или его дочерние структуры.

Так что концы с концами не сходятся, получается все равно нечто очень похожее на взятку в «особо крупном размере», занесенную в этот «благотворительный фонд», творящий сделки по рублевским адресам. И очень интересно посмотреть, как будет выкручиваться из этой ситуации судья Марина Васина, назначенная на это крайне затруднительное, в силу вовлеченных в него персон, дело...



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 2
Поделиться
Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
3авидоновв Никодим написал 15.04.2017 14:20
А ботоксная крыса чЁ отмалчивается? Уж не ботоксная крыса дала картбланш Навальному притопить Менделя?
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Кто первым полетел в космос?:
Результаты
Интернет-ТВ
В Волгограде на бастующих дальнобойщиков напал мужчина с пистолетом
В Волгограде на бастующих дальнобойщиков напал муж...
15.04.2017
Дональд показал всем "трампкину мать"
Дональд показал всем "трампкину мать"
15.04.2017
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Как очерненный Навальным Усманов стал героем России и ее экономики (1)
Десять в одном или "повелитель мух" (1)
В городе, лишённом имени Свердлова, пенсионерку довели до смерти за кражу в "Пятёрочке" (5)
Ракеты для подводных лодок продемонстрированы КНДР всему миру на параде в Пхеньяне (9)
В Волгограде на бастующих дальнобойщиков напал мужчина с пистолетом (4)
Трамп утилизирует устаревшие боеприпасы (16)
Суд отказал (4)
В Петербурге опять взорвалось - на этот раз в гимназии (5)
В Иерусалиме псих и домашний насильник зарезал англичанку и ранил беременную в трамвае (9)
Альфа-Банк объявил Крым и Донбасс оккупированными территориями (18)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Максим Калашников Максим Калашников: О НЕУЧАСТИИ В МИРОВОМ ДУРДОМЕ
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Геркулес - победитель мандавошек!
Максим Калашников Максим Калашников: Мои твиты
Максим Калашников Максим Калашников: О рекорде смертности и Курилах
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Следите за мной, если хотите знать как далеко от нас землетрясение
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2016 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
      читайте нас также: pda | twitter | rss