Как очерненный Навальным Усманов стал героем России и ее экономики

На сайте Люблинского районного суда г. Москвы появилась информация по делу №М-15880/2017: гражданский иск Алишера Усманова к некоммерческой организации «Фонд борьбы с коррупцией» и её учредителю Навальному. Предмет иска – информация о миллиардных подарках олигарха «благотворительным фондам», на балансе которых числятся дворцы, поместья, сельхозугодья, яхты и прочая благодать, которой якобы пользуется премьер Медведева.

Не прошло и пары месяцев со времени выхода фильма Навального «Он вам не Димон», как у его героев стали появляться свои версии тех сделок, о которых там рассказано.

Версию Усманова о его сделке с благотворительным фондом «Соцгоспроект» участливо изложили «Ведомости». Оказывается, это был просто жилищный обмен. У этого фонда Ильи Елисеева откуда-то оказались в собственности 12 га земли на Рублёвке, прилежащие к владениям Усманова. И фонд любезно передал эти га в собственность миллиардеру, который таким путем расширил свою жилплощадь, чтобы приютить на ней «самого близкого человека на Земле», свою сестру Гульбахор Бурхановну. В уплату за эти 12 га олигарх де и передал указанному фонду участок в подмосковном Знаменском с дворцом, оцененным Навальным в 5 млрд. руб. – что, по версии Навального, было чистой взяткой.

Со слов Усманова, тот дворец он построил для своей сестры Гульбахор, но она отказалась в нем жить. «Зачем мне такой большой дом? Дети разъехались», – передает ее мотив Усманов. Потому-то он и договорился с Елисеевым, которого Навальный назвал однокурсником Медведева, об обмене участками: взамен участка в Знаменском Усманов получил участок рядом со своим домом на Рублевском шоссе.

«Я давно искал возможность расширить свой участок, где живу уже больше 20 лет, поэтому и предложил обменять их участок в 12 га – на участок моей сестры в отдалении от меня», – клянется искренне Усманов, отсидевший в свое время 6 лет за мошенничество и хищения. «Мы с Елисеевым договорились. Фонд уступил мне огромный участок по номинальной цене, а я передал в «Соцгоспроект» участок и дом сестры. 12 га на Рублевке на берегу Москвы-реки стоят примерно $50 млн. Переданный мной участок в 4 га стоит около $15-20 млн., и дом – еще $30 млн. Так что баланс примерно 50 на 50».

***

Все было б складно с этим обменом с «благотворительным фондом», ворочающим несметно дорогой недвижимостью – кабы не одна загвоздка: Росреестр. Там все сделки с участком возле Знаменского записаны, и можно легко убедиться, что до его покупки Усмановым никакой «Соцгоспроект» им не владел. Этот участок Усманов как физическое лицо купил в 2012 году у ЗАО «Группа Ист Инвест». Сделка официально зарегистрирована в Росреестре, и нет в ней никакой стороны, хоть отдалённо напоминающей НКО «Соцгоспроект» или его дочерние структуры.

Так что концы с концами не сходятся, получается все равно нечто очень похожее на взятку в «особо крупном размере», занесенную в этот «благотворительный фонд», творящий сделки по рублевским адресам. И очень интересно посмотреть, как будет выкручиваться из этой ситуации судья Марина Васина, назначенная на это крайне затруднительное, в силу вовлеченных в него персон, дело...