Трамп утилизирует устаревшие боеприпасы

В минувший четверг американские военные впервые применили в боевых условиях фугасную авиабомбу GBU-43 — свой самый мощный неядерный боеприпас. Тяжелый транспортный самолет C-130 сбросил эту десятитонную махину на комплекс подземных тоннелей в районе Ачин афганской провинции Нангархар. Как сообщили представители Пентагона, бомба, набитая смесью тротила, гексогена и алюминиевого порошка, уничтожила 36 боевиков ИГ.

Эксперты уже обсудили достоинства и недостатки этой мощной бомбы - ну что, хорошо взрывается. Вот только предназначена для ударов по крупным лесным массивам с целью расчистки больших площадей для посадки вертолетов с десантом, а также для подрыва минных полей противника. А для уничтожения подземных коммуникаций - не предназначена.

Но вот "эксперты" из Исламского государства, трижды проклятого Роскомнадзором, уже заявили, что вообще-то в укрепрайоне Тора-Бора никто у них не погиб, а некто Сноуден напомнил, что эти укрепления строились на средства американских налогоплательщиков.

И вот такое складывается впечатление, что экстремисты на этот раз не врут. Не взяли же они на себя ответственность за теракт в Петербурге... Вот и сейчас, давайте себе представим подземные укрепления в отдаленном и малонаселенном районе Афганистана - откуда буквально на следующий день точная цифра - вот 36 боевиков погибло? У нас в Таганроге дом взорвался, так число пострадавших уточняли дня два. А тут... Кто и каким образом считал моджахежов, заваленных в подземных тоннелях Тора-Бора?

У нас в стране очень многие знают, как пишутся отчеты во время боевых действий. Не думаю, что в американской армии их готовят как-нибудь иначе.

Вот и возникает вопрос, зачем Америка вот именно сейчас взяла, и нанесла очень громкий удар по медвежьему углу Афганистана, неподходящим для этого боеприпасом, и выдает это за великую победу американского оружия?

Видимо, что-то все же не то получилось с ударом сразу двух эсминцев УРО 59-ю ракетами "Томагавк" по сирийскому аэродрому. То есть совсем не то - правда, Сирия потеряла несколько устаревших истребителей-бомбардировщиков МиГ-23, но вот только что получила взамен 10 куда более свежих Су-24. Конечно, и американский флот получит взамен устаревших "Томагавков" более свежие ракеты.

Так ради этого всё?

Ну, в общем, логично - Трамп шел на выборы с программой перевооружения и переоснащения американского ВПК. Сейчас он показывает всему миру, что он крутой парень, но вот проявить свою крутизну ему и нечем - не то, вот не то...

И скорее всего то, чего он хочет, у него появится.

А мы? А у нас что? Твиттер Рогозина? Воспоминания о старых советских проектах, которые мы сегодня и воспроизвести не можем, не то что новое что-то...

Грустно.

Анатолий Баранов