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Московский листок

В Волгограде на бастующих дальнобойщиков напал мужчина с пистолетом

Опубликовано 15.04.2017 в разделе комментариев 0

В Волгограде вооруженный пистолетом мужчина пытался разогнать стачку дальнобойщиков против "Платона", сообщает "Кавказский узел" со ссылкой на главу Союза грузоперевозчиков и предпринимателей региона Аллу Бег.

"Дальнобойщики позвонили мне и сообщили, что человек на черном автомобиле угрожает оружием. Когда он уезжал, то сказал: "Ну, стойте, сейчас приедет бригада, с вами разберется". Ранее этот человек приезжал на место акции ночью и выкрикивал, что мы портим ему бизнес. Человек тогда пытался осуществить провокацию, но уехал ни с чем", - рассказала Алла Бег.

Дальнобойщики сразу же сообщили о данном инциденте в полицию. По номерам машины стражи порядка установили личность вооруженного человека и задержали его.

 



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