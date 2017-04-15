Ракеты для подводных лодок продемонстрированы КНДР всему миру на параде в Пхеньяне

В столице Северной Кореи Пхеньяне прошел масштабный военный парад. Принимал его лидер страны Ким Чен Ын, а больше всего внимания западных журналистов привлекли новые баллистические ракеты подводных лодок - Reuters сообщает, что две массивные ракеты с окрашенными в белый цвет носами - это БРПЛ Pukkuksong-2.

Парад в Пхеньяне проходил по случаю национального праздника - 105-й годовщины со дня рождения первого лидера страны Ким Ир Сена, деда Ким Чен Ына. В Twitter фото с парада можно посмотреть по хэштегу #Pyungyang.

РИА "Новости" указывает, что КНДР также могла представить на параде ракетные системы залпового огня, ракеты малой и средней дальности типа "земля-земля", межконтинентальные баллистические ракеты. Агентство оговаривается: "В силу специфики северокорейской техники, визуально с точностью определить тип демонстрируемых ракет не представлялось возможным".

ТАСС передает, что по площади прошла бронетехника: танки, самоходные артиллерийские установки, боевые машины пехоты. Были показаны произведенные в КНДР новые модификации реактивных систем залпового огня. Предполагаемые БРПЛ демонстрировались на восьмиосном колесном шасси. Корреспондент CNA Джереми Кох сообщает, что Ким Чен Ын приветствовал войска и собравшихся людей с трибуны, но речь не произнес. ТАСС отмечает, что лидер был расслаблен, улыбался и махал рукой проходящим военным и зрителям.

Перед ним, помимо техники, прошли также парадные расчеты подразделений всех видов вооруженных сил КНДР, в том числе женские. Парад сопровождался воздушным шоу: группа самолетов изобразила в небе над Пхеньяном цифру 105.

Перед смотром на площади выступил заместитель председателя ЦК ТПК и Госсовета страны Цой Рен Хе, который заявил, что "КНДР примет самые решительные контрмеры в ответ на любые провокации США".

Жители КНДР отмечают "День солнца" в то время, когда на Корейском полуострове сложилась напряженная ситуация. Соединенные Штаты в последнее время несколько раз заявляли, что рассматривают все возможные варианты действий по отношению к КНДР в связи с обострением ситуации. К берегам Корейского полуострова приближается ударная группа ВМС во главе с авианосцем Carl Vinson. В этих условиях в Пхеньяне заявляют о намерении укреплять свой ракетно-ядерный потенциал на фоне агрессивной политики Соединенных Штатов.

Генштаб Северной Кореи предупредил, что "народ и армия КНДР примут самые решительные контрмеры в ответ на враждебные политические, экономические и военные действия США". В Пхеньяне, согласно заявлению, считают, что "Вашингтону следует принять правильное решение для урегулирования" напряженной ситуации, сложившейся на Корейском полуострове.

О том, что сСеверокорейские власти заверили, что не собираются в случае атаки сидеть сложа руки и готовы к войне с американцами, заявил в пятницу, 14 апреля, заместитель министра иностранных дел КНДР Хан Сон Рель в эксклюзивном интервью AP. "Мы пойдем на войну", если США ее спровоцируют, сказал северокорейский чиновник. "Мы, конечно, не сможем сидеть сложа руки перед лицом превентивного удара США", - отметил собеседник агентства.

Хан Сон Рель заявил, что США создают проблемы в регионе. В частности, американский президент Дональд Трамп делает это своими высказываниями в Twitter, пояснил замглавы МИД КНДР. "Трамп всегда провоцирует своими агрессивными словами (...) Это не КНДР, а США и Трамп создают проблемы в регионе", - сказал дипломат.

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