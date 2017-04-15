В городе, лишённом имени Свердлова, пенсионерку довели до смерти за кражу в "Пятёрочке"

В Екатеринбурге после приступа в отделе полиции умерла пенсионерка, которую обвинили в краже из универмага "Пятерочка". Областная прокуратура начала проверку, сообщается на сайте органа.

"Сотрудники охраны магазина крупной торговой сети заподозрили пожилую женщину в краже продуктов. После чего были вызваны сотрудники полиции, которые доставили женщину в отдел полиции. Там женщина, дожидавшаяся вызова для опроса по поводу случившегося, почувствовала недомогание. Вызванная бригада скорой медицинской помощи доставила ее в городскую больницу, где через 2 дня пенсионерка скончалась", - говорится в сообщении.

ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря прокуратуры Марину Канатову уточняет, что 78-летнюю пенсионерку доставили в полицию из универмага "Пятерочка".

По данным медиков, умерла она от сердечного приступа.

"Прокуратура Свердловской области начал проверку, в ходе которой будет установлена своевременность оказания медицинской помощи: насколько быстро были вызваны медики, оказывалась ли какая-то предварительная помощь", - сказала Канатова. Также, по ее словам, будет дана оценка действиям охраны магазина.

В пресс-службе ГУ МВД РФ по Свердловской области информацию о смерти пенсионерки подтвердили. При этом замруководителя пресс-службы областного главка МВД Нина Пелевина заявила, что министерство уже провело проверку: "В действиях сотрудников нарушений не усмотрено".

Отметим, что в городе, лишённом имени большевика Свердлова, так сказать, декоммунизированном ещё в 90-х - такие происшествия стали уже обыденностью. Стало нормой бесчеловечное отношение к пенсионерам при капитализме, в дни когда строился и уже теперь построен Ельцин-центр, а улица, на которой расстреляли семью гражданина Романова названа Царской...

Например, в октябре 2016-го коллекторы избили пенсионерку у ее дома в Екатеринбурге из-за невыплаченного вовремя долга. Она утверждает, что не заплатила в срок, поскольку лежала в больнице, сообщает "Наша газета". Областная прокуратура инициировала проверку, говорится на сайте ведомства.

В августе 2016 года 59-летняя женщина была вынуждена обратиться в микрофинансовую организацию "Деньга", чтобы занять три тысячи рублей. Она была уверена, что с пенсии (восемь тысяч рублей в месяц) сможет отдать долг в самые короткие сроки. Но в тот же месяц попала в больницу с переломом бедра, где провела долгое время, не имея возможности вернуть займ. Через два месяца МФО выставила пенсионерке счет в девять тысяч рублей.

Женщина просила снизить долг или разрешить выплатить его в рассрочку, но ей отказали. Более того, долг продолжал расти. Затем ей пришли SMS, в которых компания "Деньга" сообщила, что "снимает с себя ответственность за действия коллекторов". Вскоре после этого ее избили двое неизвестных мужчин.

Новости по теме:

Коллекторы избили мальчика-инвалида в лифте за долги матери-свердловчанки

Свердловскую пенсионерку избили коллекторы, нанеся ущерб ровно на сумму её долга

Пытавшие в Свердловске задержанных полицаи Махаев, Ударцев и Маманов ждут ареста