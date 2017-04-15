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Московский листок

В городе, лишённом имени Свердлова, пенсионерку довели до смерти за кражу в "Пятёрочке"

Опубликовано 15.04.2017 в разделе комментариев 4

регионы медицина торговля пенсионеры свердловск
В городе, лишённом имени Свердлова, пенсионерку довели до смерти за кражу в "Пятёрочке"

В Екатеринбурге после приступа в отделе полиции умерла пенсионерка, которую обвинили в краже из универмага "Пятерочка". Областная прокуратура начала проверку, сообщается на сайте органа. 

"Сотрудники охраны магазина крупной торговой сети заподозрили пожилую женщину в краже продуктов. После чего были вызваны сотрудники полиции, которые доставили женщину в отдел полиции. Там женщина, дожидавшаяся вызова для опроса по поводу случившегося, почувствовала недомогание. Вызванная бригада скорой медицинской помощи доставила ее в городскую больницу, где через 2 дня пенсионерка скончалась", - говорится в сообщении. 

ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря прокуратуры Марину Канатову уточняет, что 78-летнюю пенсионерку доставили в полицию из универмага "Пятерочка". 

По данным медиков, умерла она от сердечного приступа. 

"Прокуратура Свердловской области начал проверку, в ходе которой будет установлена своевременность оказания медицинской помощи: насколько быстро были вызваны медики, оказывалась ли какая-то предварительная помощь", - сказала Канатова. Также, по ее словам, будет дана оценка действиям охраны магазина. 

В пресс-службе ГУ МВД РФ по Свердловской области информацию о смерти пенсионерки подтвердили. При этом замруководителя пресс-службы областного главка МВД Нина Пелевина заявила, что министерство уже провело проверку: "В действиях сотрудников нарушений не усмотрено".

Отметим, что в городе, лишённом имени большевика Свердлова, так сказать, декоммунизированном ещё в 90-х - такие происшествия стали уже обыденностью. Стало нормой бесчеловечное отношение к пенсионерам при капитализме, в дни когда строился и уже теперь построен Ельцин-центр, а улица, на которой расстреляли семью гражданина Романова названа Царской...

Например, в октябре 2016-го коллекторы избили пенсионерку у ее дома в Екатеринбурге из-за невыплаченного вовремя долга. Она утверждает, что не заплатила в срок, поскольку лежала в больнице, сообщает "Наша газета". Областная прокуратура инициировала проверку, говорится на сайте ведомства. 

В августе 2016 года 59-летняя женщина была вынуждена обратиться в микрофинансовую организацию "Деньга", чтобы занять три тысячи рублей. Она была уверена, что с пенсии (восемь тысяч рублей в месяц) сможет отдать долг в самые короткие сроки. Но в тот же месяц попала в больницу с переломом бедра, где провела долгое время, не имея возможности вернуть займ. Через два месяца МФО выставила пенсионерке счет в девять тысяч рублей. 

Женщина просила снизить долг или разрешить выплатить его в рассрочку, но ей отказали. Более того, долг продолжал расти. Затем ей пришли SMS, в которых компания "Деньга" сообщила, что "снимает с себя ответственность за действия коллекторов". Вскоре после этого ее избили двое неизвестных мужчин. 

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Всего комментариев к статье: 4
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(без названия)
астероид должон упасть на расыю написал 15.04.2017 13:15
Было дело когда дохли пенсионэры и пенсионэрки из-за нескольких плиток шоколада, 2х пачек масла, колбасы, хлеба.Вот некоторые говорят, мол, Меркель виновата, Олланды с Трампами, мировая закулиса... Но ведь все видят что русаки
аки животные дикие, даже хуже........ :)
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мОте Дрочеру , нарциссу, поету, писателю,профеССианальному рев=.....!( это он сам себя так называет
доктор жЫдоведоФФДальССкий!йЁ! . . написал 15.04.2017 12:53
Бедная мОтя чОрная , вся иССпереживалась за своих сеногогских родственников:
" Отметим, что в городе, лишенном имени большевика Свердлова..."
мОтя, попрыгай на пятачках, должно полегчать...
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(без названия)
помним по фильму написал 15.04.2017 12:48
вор должен сидеть в тюрьме!
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Из города
возвратившего имя написал 15.04.2017 12:26
А какое отношение этот вырвавшийся за "черту оседлости" гражданин.имеет отношение к городу,основанному задолго до его рождения?Вы лучше,товарищи большевики,осветите его роль в покушение на вашего вождя Ульянова-Бланка.И потом поведайте, как-так странно и молниеносно скончался данный персонаж и кто ему в этом помог.А уж на данном сайте защищать лиц подобной национальности как-то не принято,таки да.
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