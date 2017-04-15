Десять в одном или "повелитель мух"

Для участия в выборах губернатора Севастополя десять политических партий подписали межпартийное соглашение. Участниками объединения стали региональные отделения партий КПРФ, "Справедливая Россия", "Патриоты России", "Партия ветеранов России", "Родина", "Партия великое Отечество", Трудовая партия России", "Российская партия пенсионеров за справедливость", "Рот-Фронт" и "Народ против коррупции".

Десять севастопольских региональных отделений политических партий объединились для избрания "народного кандидата", которого выдвинут по итогам своих праймериз - предварительное голосование проведет также и "Единая Россия", но там все ясно, победителем станет Путин действующий и.о.губернатора Дмитрий Овсянников. В конце концов, не затем же он готовил проект городского закона о выборах губернатора, чтобы потом самому и не избраться. Тут даже спикер законодательного собрания удивилась - зачем было делать муниципальный фильтр в 10 процентов, когда при подавляющем большинстве "Единой России" и пяти вполне достаточно, чтобы завалить любого нежелательного кандидата. К тому же на этих "выборах" запрещено самовыдвижение, то есть любой кандидат должен заручиться поддержкой партийных отделений, которых в городе практически еще и нет - слишком недавно Севастополь вошел в российскую политическую систему. Вспомним начало 90-х - все российские партии были тогда по сути фиктивными, появлялись и исчезали как подснежники. Вот тоже самое сейчас происходит и в Севастополе. То есть любые партийные выборы сейчас - профанация, точнее имитация политики.

Ну а как еще назвать "выборы", в которых любой оппозиционный кандидат должен заручиться поддержкой муниципальных депутатов от правящей партии? Мы только что такое проходили на "выборах" мэра Москвы Собянина, когда даже супер-пупер-оппозиционныому Навальному пришлось получать голоса единороссов, иначе он просто бы не прошел даже в кандидаты... Ну и результат известен - абсолютно непопулярный, к тому же приезжий градоначальник получил "поддержку большинства".

Начальник Севастополя Овсянников - лучше Собянина, и уж тем более не сравнить его с прежним Меняйло, которого почему-то нежно поддерживал под обе руки президент Путин, и даже убрали его с города не в СИЗО, как теперь уже стало принято, а с повышением.

Овсянников лучше. Хотя бы тем, что не бегает за Путиным как домашняя собачка, а пытается руководить вверенным ему городом. Другое дело, что получается не очень, но тут уж какое наследство... Да и кадры, подобранные ему в Администрации президента со всей страны по принципу "дай им боже, что нам негоже", тоже вносят весомую лепту в каждый маленький и большой провал. Да и трудновато принимать исторические решения с полномочиями цыпленка... Так что пока горожане считают лучшим градоначальником за весь постсоветский период Владимира Яцубу, но он в выборах участвовать не планирует - живет в своей усадьбе на берегу Днепра, ему в этом году 70 лет...

Но, даже будучи неплохим парнем, нужно жить по тем законам, которые есть. А у нас в отечестве вместо конституции, похоже, явочным порядком введен "закон курятника" - лижи зад тем, кто выше, и гадь на голову тем, кто ниже.

Поэтому было бы, конечно, неплохо, чтобы сильная (что в первую очередь это значит - имеющая все шансы самой стать властью) оппозиция выдвигала реальную, а не фиктивную альтернативу кандидату от партии власти.

Но для современного Севастополя это нереально.

Единственный кандидат, который имел шансы сыграть свою игру - это Чалый, но он, кажется, переиграл самого себя - попробовал создать "Единую Россию" под себя, а на финал с прозвищем "вялый свитер" вышел в "недействующий резерв".

Да и настроения в городе пока что для реальной оппозиции не обнадеживающие - еще жива нежная любовь граждан к центральной власти, вплоть до желания видеть Путина царем. И, кстати, недоумение по поводу самого института выборов губернатора в принципе - пусть царь и назначает наместника (хотя назначенный Меняйло эту веру в кадровую мудрость "царя" заметно поколебал). И все это - помноженное на аллергию против любого "майдана", хотя независимость от Украины город получил именно благодаря "майданным" технологиям.

На таком фоне слабая и малоизвестная горожанам оппозиция вообще шансов не имеет. Никаких. Может быть потом, с течением времени, в перспективе...

Но у кого-то губернатору Овсянникову выигрывать нужно! Иначе совсем уж глупо получается.

И вот, явно по совету из известного места, придумали "чудовище Франкенштейна" из целого выводка мертворожденных партийных проектов. А Дмитрий Овсянников как новый Геркулес будет побеждать десятиголовую гидру оппозиции в лице... А хрен бы его знал, в каком лице. Лиц-то в наличии нету, одни какие-то свиные хари малоизвестные персонажи.

Понятно, что для легитимизации уже заранее выигранных "выборов" ход превосходный.

Зато оппозиция вся разом "опускается" до уровня каких-то мандавошек насекомых. Все и разом! Ну как храбрый портняжка из сказки - "одним махом семерых побивахом". Правда семеро (в нашем случа десятеро) - это всего лишь мухи...

Ну что ж, "повелитель мух" тоже достойный титул для победителя этих "выборов". Кстати, неплохая заготовка и для президентских выборов. Геркулесом Путина пока еще не изображали. А вот его предшественника Октавиана Августа - в полный рост.