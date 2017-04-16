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Московский листок

Ужасы маленького городка

Опубликовано 16.04.2017 автором Сергей Баранов в разделе комментариев 0

убийство социал-дарвинизм
Ужасы маленького городка

Был в Советское время славный атомоград - флагман Ядерного Щита СССР. После СССР слава города сошла на нет. Но всё же он остался закрытым городом (ЗАТО) и пропускной режим КПП охранял его от захлестнувшей страну преступности. И город был этаким тихим омутом...

Но вот завелись в нем Черти Капитализма.

И поначалу жители терпели многое - и обветшание и обнищание, и рост безработицы и дороги, которые год от года становились всё хуже.

Но деградация кризиса дошла и до нас. Она ударила по молодому поколению. Город захлестнули наркомания, пьянство и всё, что с этим связано.

 

И вот в ночь на 11 апреля произошло чудовищное убийство. Молодого 36-летнего парня, инженера стратегического ПО "Маяк", законопослушного, безобидного и удивительно доброго - забили до смерти 4 молодых отморозка по наущению одной гулящей молодой девицы.

Потерпевший по доброй своей наивности встречался с ней раньше, фактически содержал, надеялся вытянуть её к нормальной жизни, но она продолжала гулять, пить и т.д. Когда он с ней решил расстаться, она натравила своих дружков.

Они его встретили, запинали до смерти. Но это ещё не всё! Да, ныне в больших городах таким никого не удивишь - "бытовуха" обычная скажут, пьяные молодчики перестарались, бывает.

 

Да, бывает. Но обычно, когда люди понимают, что они перестарались на них находит ужас от содеянного. Иногда даже раскаяние. Скорую там вызвать... Но не в этом случае!

Наши "герои" с телефона убитого позвонили "подстрекательнице", узнали адрес потерпевшего, и отволокли тело к нему домой. Бросили труп в коридоре под ноги матери, забрали ноутбук и колбасу из холодильника... и спокойно пошли продолжать пьянку к той "девушке" что их навела.

И она их приняла преспокойно, узнав что произошло.

 

Не знаю, может в больших городах это всё уже в порядке вещей, но у нас это просто взорвало город!

И не просто потрясшее жестокостью и цинизмом убийство безобидного трудяги-парня, вся "вина" которого была в том, что он полюбил когда-то явно не ту девушку... А именно реакция властей!

А реакция заключалась в том, что полиция запросто (в месте преступления, у магазина была камера, равнодушно засняв весь процесс) вычислив всех фигурантов - арестовала и предъявила обвинение в "нанесении тяжкого вреда здоровью" только одному из всей их компании. А остальные вроде как и ни при чём!

У нас в городе такое практикуется постоянно. Часто в делах, за всех виновных, по "упрощённой схеме", под суд отправляется лишь один "козёл отпущения". Вот и тут всё предъявили лишь 18-ти летнему, но уже "неоднократно судимому".

 

Но дело это переполнило чашу терпения Озерчан.

Они требуют по закону и справедливости привлечь к ответственности всех фигурантов преступления! И на этот раз настроены решительно!

Однако, наши местные власти и СМИ всячески стараются "не выносить сор из избы", тем более что город посетил сам Губернатор Челябинский.

Местные СМИ не пропускают в эфир ссылку на Петицию составленную жителями. Потому что, не веря больше в местные власти, Петиция требует вмешательства Москвы.

Не смотря на устроенную местными властями "информационную блокаду" петиции, она за 2 дня набрала свыше 1500 голосов, что для маленького городка совсем немало.

Инициативные люди "по своим каналам" пробили публикации и некоторые региональные СМИ:

https://dostup1.ru/society/Arestovan-18-letniy-ozerchanin-zabivshiy-inzhenera-Mayaka-na-razborkah-v-Ozerske_95805.html и https://www.znak.com/2017-04-13/chayku_i_bastrykina_prosyat_vzyat_pod_kontrol_rassledovanie_ubiystva_inzhenera_po_mayak

и и vk.cc/6v8wE3

и даже сделали видеоролик памяти и гнева:

 

Всё это возымело некоторое действие. Как раз к приезду губернатора в местном Озерск-74.ру вышла успокаивающая статья, что, мол, дело взято под контроль Областным управлением, и со всеми разберутся. Но озерчане видят фигурантов на свободе довольных и продолжающих пить. И потому не верят в полной мере и областным властям.

Уповают только на Центральную власть!

А вот если и она ничего не сделает, то грозят самосудом.

Моя статья, это отражение нынешней капиталистической реальности! Моя статья - крик о помощи! Не только мой, но и очень многих горожан.

У нас очень мало надежды, что нас кто-то услышит наверху, что мы пробьём эту информационную блокаду! Просим помощи у ресурса традиционно говорящего людям правду и отстаивающему справедливость!

Лично я понимаю, что реальная справедливость, настоящая законность и правопорядок может быть только при социализме. Постепенно это понимают всё больше людей особенно в разгар устроенного людям кризиса.

Но всё же в таких вопящих случаях люди ещё надеются на Центральную власть.

И надо всё же дать ей шанс хоть в таком случае проявить себя. Или сорвать с неё маску в глазах Озерчан окончательно!

Надо хотя бы попробовать заставить "правоохранителей" заниматься не только разгоном митингов против коррупции, прессовкой "дальнобойщиков" и выпиливанием дверей у оппозиционеров, посадками таких как Мухин, но и своими непосредственными обязанностями!



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