Десятки погибли и ранены при взрыве конвоя с сирийскими беженцами близ Алеппо

В Сирии около города Алеппо прогремел взрыв у колонны автобусов, на которых эвакуировали жителей из сирийской провинции Идлиб. Цифры числа жертв продолжают расти. Источник РИА "Новости" в Алеппо утверждает, что погибли 70 человек, более 130 получили ранения. Это делает произошедший теракт одним из самых кровавых за все время сирийской войны.

Взрыв прогремел у колонны автобусов, на которых эвакуировали тысячи жителей двух городов в провинции Идлиб - Фуа и Кефрайя. Взрыв произошел в западном предместье Рашидин, где колонна автобусов остановилась прежде, чем направиться во временный центр по размещению беженцев в Джибрине, передает ТАСС.

Телеканал Al-Myadeen ранее передавал, что погибли 22 человека, еще 48 получили ранения. По этим данным, взорвался один из автомобилей, на которых беженцам подвозили воду и питание. Источник РИА "Новости" утверждает, что в момент взрыва за рулем автомобиля находился смертник.

Rеuters со ссылкой на фото из соцсетей передает, что минимум один из автобусов загорелся, у многих других взрывом выбило стекла. На видео с места терактов видны окровавленные части тел, черные от пламени искореженные автобусы.

Как сообщает Reuters, автобусы находились в этом месте с вечера пятницы из-за отмены сделки. ВВС указывает, что в автобусах находятся тысячи человек.

Корреспондент бейрутского бюро Washington Post Луиза Лавлак в своем Twitter указывает, что взорванные автобусы перевозили беженцев в рамках масштабной сделки по эвакуации. "Любые автобусы на дорогах под угрозой", - подчеркивает она.

Эвакуация жителей из осажденных бандформированиями шиитских селений Фуа и Кефрайя в провинции Идлиб проводится в соответствии с соглашением о локальном примирении между правительственной армией и вооруженной оппозицией.

Фуа и Кефрайя - города с преимущественно шиитским населением, переговоры об эвакуации начались еще в прошлом году. В Минобороны тогда подчеркивали их важность и надеялись, что они помогут договориться о прекращении огня в других районах страны.

В рамках сделки с осажденных территорий должны вывезти в общей сложности около 30 тысяч человек.

Отметим, что 13 апреля в США с воодушевлением восприняли решение Китая не блокировать проект резолюции Совета Безопасности ООН по Сирии во время состоявшегося накануне голосования. Президент США Дональд Трамп назвал это решение "чудесным", передает BBC.

Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявил в эфире телеканала Fox, что решение Китая воздержаться от голосования - "огромная дипломатическая победа" Трампа.

"После сегодняшнего голосования по (резолюции) привлечению Сирии к ответственности, это: сильный день для США, слабый день для России, новый день для Китая и конец света для Асада", - написала в Twitter постпред США Никки Хейли.

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