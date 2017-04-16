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Московский листок

У богатых своя пасха

Опубликовано 16.04.2017 в разделе комментариев 1

церковь патриарх кирилл
У богатых своя пасха

Президент России Владимир Путин и председатель правительства Дмитрий Медведем прибыли в Храм Христа Спасителя на пасхальное богослужение, передает ТАСС. На службе также присутствуют супруга премьера Светлана Медведева и мэр Москвы Сергей Собянин. Литургию служит патриарх Московский и Всея Руси Кирилл.

Благодать-то какая!

Конституция РФ, статья 14:

1. Российская Федерация - светское государство. Никакая религия не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной.

2. Религиозные объединения отделены от государства и равны перед законом.

А теперь заглянем в Храм Христа Спасителя - и увидим весь цвет государственной власти РФ. Думаю, мало кто рискнет проявить вольнодумство и не явиться.

Вот даже интересно, а есть сейчас среди министров, высших чинов администрации президента и прочих - мусульмане, буддисты, иудеи, христиане иных конфессий? По крайней мере, недавно была иудейская пасха - не было трансляции по телевидению! Никто не стоял в Московской хоральной синагоге в кипе поверх государственной головы. А если и стоял, то ТВ не показало... Не заметно и среди молящихся мусульман высоких чинов правительства. Про буддистов даже не говорю.

Ладно, но почему все как один православные - почему нет ни лютеран, ни католиков?

Хорошо, православные, но почему нет старообрядцев или греко-католиков?

Ну а атеистов нет по определению, даже во главе КПРФ - и то воцерковленные православные. Вроде бы с буржуазным правительством борются, а на самом-то деле - братья во Христе... Подойдет Геннадий Андреевич к Владимиру Владимировичу, оболобызаются троекратно в уста, скажут "Христос воскресе - воистину воскресе!" Ну какая уж тут классовая борьба?

Думаю, надо всем воцерковиться.

Вот, допустим, грядет "красная пасха", безбожный День межународной солидарности трудящихся 1 мая. Уж как его не любят у нас, и "День весны и труда" придумают, и еще как обзовут. И шествие первомайское все время норовят запретить.

А надобно крестный ход на 1 мая заявить! Ну как отказать верующим в крестном ходе? 

Я даже святого подобрал - сначала думал, Матрону Московскую почтить, она на 2 мая приходится, и тоже из простых граждан. Но потом обнаружил преподобного Феликса Карельского, память которого выходит аккурат на 1 мая!

Святой очень подходящий. В жизни прославился мало, только что утоп вместе с братом в Северной Двине около 1410-го года, путешествуя по торговым делам. То есть если по нынешнему, то вполне мог считаться и "дальнобойщиком". Но почтенная его мамаша на месте захоронения братьев выстроила церковь, а потом и выкупила землю под монастырь. И вот же чудо - спустя уже много времени на могилах братьев стали совершаться чудеса! И вот уж 500 лет продолжают чудотворствовать. А вы говорите, нельзя купить себе место на небесах - еще как можно, и даже в первых рядах.

Ну как можно запретить крестный ход в честь такого достойного святого? Думаю, и наши, из числа тех, что сейчас еще живехонькие стоят со свечками в ХХС, при должном объеме вложений смогут претендовать на звание преподобного, а то и святого. А если еще гайки подзакрутят, так и мученика...

А так - и дальнобойщикам надо свои автопробеги оформлять как крестные ходы в честь Феликса Карельского. Да и всем вообще. Христос-то воскресе! И нам завещал: "...если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое и раздай нищим; и будешь иметь сокровище на небесах; и приходи и следуй за Мною. Услышав слово сие, юноша отошел с печалью, потому что у него было большое имение. Иисус же сказал ученикам Своим: истинно говорю вам, что трудно богатому войти в Царство Небесное; и еще говорю вам: удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие." (Лк. 19:16-26)

Скажи он это на торжественной литургии в Храме Христа Спасителя, в присутствии самых богатых и влиятельных людей в отечестве, пожалуй, забрали бы в полицию, а то и впаяли "двушечку"...

Анатолий Баранов



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Всего комментариев к статье: 1
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3авидоновв Никодим написал 16.04.2017 02:43
Одна жена на двоих? Прикольно! Прям как Маяковский с Бриками.
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