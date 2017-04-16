Турция решает, как поудобнее отдаться Эрдогану

В Турции в воскресенье проходит исторический референдум об изменении конституции: при усиленных мерах безопасности турки решают, передать ли больше власти президенту Реджепу Тайипу Эрдогану, который сможет оставаться у власти до 2029 года. Накануне Эрдоган призвал сказать "да" изменениям, заявив, что это "сведет с ума" Запад и террористов.

Конституционные изменения предусматривают 18 изменений, из которых главное - введение в Турции президентской формы правления вместо парламентской. Новая конституция почти полностью устраняет систему баланса полномочий властей, наделяя Эрдогана колоссальными возможностями и устраняя должность премьер-министра. Президент сможет распускать парламент, объявлять чрезвычайное положение, назначать и увольнять министров и судей, а также издавать указы в целом ряде сфер. Количество допустимых президентских сроков останется прежним - два, однако их отсчет начнется с ноября 2019 года, когда должны будут состояться очередные выборы президента.

Избирательные участки закрываются в 17:00. В волеизъявлении могут принять участие более 55 млн турок, имеющих право голоса. По стране открыто 145 тысяч участков. МВД Турции приняло повышенные меры безопасности, обеспечением которой в течение дня будут заниматься более 250 тысяч полицейских, 128 тысяч жандармов, а также около 70 тысяч сотрудников охранных структур и добровольцев, передает ТАСС.

В стране на весь период голосования введен запрет на публичную агитацию, СМИ не имеют права обнародовать итоги опросов общественного мнения или размещать агитационные материалы, вести в прямом эфире общение с политиками или экспертами, которое может расцениваться как пропаганда. Также в день плебисцита запрещено проводить экзитполы и фотографировать заполненные бюллетени. Пока Центризбирком не снимет эти ограничения, под запретом останутся продажа алкоголя и массовые увеселительные мероприятия.

Избирательные участки закрываются в 17:00. В волеизъявлении могут принять участие более 55 млн турок, имеющих право голоса. По стране открыто 145 тысяч участков. МВД Турции приняло повышенные меры безопасности, обеспечением которой в течение дня будут заниматься более 250 тысяч полицейских, 128 тысяч жандармов, а также около 70 тысяч сотрудников охранных структур и добровольцев, передает ТАСС.

В стране на весь период голосования введен запрет на публичную агитацию, СМИ не имеют права обнародовать итоги опросов общественного мнения или размещать агитационные материалы, вести в прямом эфире общение с политиками или экспертами, которое может расцениваться как пропаганда. Также в день плебисцита запрещено проводить экзитполы и фотографировать заполненные бюллетени. Пока Центризбирком не снимет эти ограничения, под запретом останутся продажа алкоголя и массовые увеселительные мероприятия.

Пакет конституционных изменений внесла в парламент правящая Партия справедливости и развития (ПСР). Если поправки одобрят, президент страны упразднит пост премьер-министра и возьмет на себя исполнение его обязанностей — в частности, получит возможность формировать правительство и распускать парламент. Помогать главе государства управлять страной будут назначенные им вице-президенты (такой должности в настоящее время не существует). Помимо этого, президент станет верховным главнокомандующим и получит право вето, преодолеть которое можно будет только абсолютным большинством голосов в парламенте.

Напомним, депутаты парламента Турции 21 января поддержали законопроект о внесении поправок в Конституцию, касающихся введения президентской формы правления. Об этом сообщает ТАСС. «За» поправки высказались 339 депутатов из 488.

Ранее, 15 января, поправки в Конституцию были одобрены парламентом в первом чтении.

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