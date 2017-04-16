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Московский листок

Патриарх и князья мира сего

Опубликовано 16.04.2017 автором в разделе комментариев 8

патриарх кирилл иисус
Патриарх и князья мира сего

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил верующих с наступающим праздником Пасхи, и бросилось в глаза, как постарел за последнее время предстоятель. Он еще далеко не старик, и навряд ли болен. Скорее всего, его гложет что-то, какое-то противоречие - с одной стороны необходимость представлять интересы "государственной церкви", а с другой - достаточно глубокое понимание сути христианства. Такая внутренная девиация (древние греки сказали бы διάβολος) не может не оставлять следа в душе и на лице, ее зеркале.

"Наше единство с Господом не может ограничиваться лишь участием в богослужении или личным молитвенным усердием. Оно должно в полной мере отразиться на всех сторонах нашей жизни", — говорится в послании, опубликованном на сайте Русской православной церкви.

Но ведь патриарх не может не видеть, что хотя и "должно", но не отразилось. Особенно на лицах тех, перед кем служил пасхальную литургию Кирилл в Храме Христа Спасителя. Конечно же, как ученый богослов, патриарх не может не знать во всех тонкостях, что понимает православная церковь под словом "фарисейство".

Наверно поэтому в его послании появилась фраза "несмотря на все беды, катаклизмы, конфликты и противоречия, мы знаем, что господь победил мир… восторжествовал над грехом и смертью".

Понятно, о каком "мире" говорит патриарх - о том самом, который противостоит миру иному, которому одному и должен служить предстоятель церкви. Но служит ли?

Не так давно на канале "Царьград", который позиционирует себя как определенно православный, вышла дискуссия о восстановлении монархии. Дискуссия не слишком равноправная, поскольку ведущая как начала с того, что монархия дана нам господом, так, несмотря на все доводы дисктирующих, этим же и закончила. Да что там, сама дискуссия озаглавлена "Монархии быть". Собственно, дальше можно уже и не дискутировать...


Навряд ли патриарх Кирилл не знает, что от имени церкви, которую он возглавляет, обществу и государству навязывается монархия. Причем именно навязывается, напористо, настырно и даже с участием первых лиц государства. 

Да что там чиновники - даже церковные иерархи берут на себя смелость утверждать, что монархия-де есть особый "богоугодный" способ правления, имманентный именно православному христианству.

И ведь до чего ж нагло врут! Да, в католическом мире есть Ватикан, центр католической религии, теократическая монархия, во главе которой папа, обладатель целых трех корон на своей папской тиаре.

Но у православия-то есть свой духовный центр - это Афон! И Афон вот уж добрых полторы тысячи лет - республика! Аккурат после Трулльского собора или даже ранее. Меняются цари и патриархи, создаются и исчезают целые государства и церкви, а монашесткая Афонская республика сохраняет свое республиканское устройство и при византийских императорах, и при османских султанах, и при греческом короле, и при греческой республике.

Отчего ж на святой горе Афон республику можно, а в России почему-то "богом дана" монархия?

Ну что ж, надо и о боге. 

Иисус, как известно, бог - именно так учат все христианские конфессии. И вот что сказал бог в разговоре с Пилатом: "Царство Мое не от мира сего; если бы от мира сего было Царство Мое, то служители Мои подвизались бы за Меня, чтобы Я не был предан Иудеям; но ныне Царство Мое не отсюда" (Ин. 18, 36).

А чьи же тогда царства были до Иисуса, а также и после него?

И на это вопрос есть ответ непосредственно у Иисуса: "Уже немного Мне говорить с вами, ибо идет князь мира сего, и во Мне не имеет ничего" (Ин.14:29-31).

Князь мира сего - антихрист, диавол. Иного толкования церковь не дает.

Но при этом находятся "православные", которые и от имени церкви, и даже от имени самого бога навязывают нам "князя мира", царя. 

Всего этого, конечно, не может не знать и не понимать предстоятель церкви, ученый богослов Кирилл. Вот и мучает его необходимость разрываться между служением горнему - и ублажением амбиций "князей мира". Он страдает, это видно. Но по известным причинам не может отказаться от мира, хоть и монах по своей должности. Увы...



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Всего комментариев к статье: 8
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Re: древнезаветные евреи тоже помнится захотели царя
орп написал 16.04.2017 14:21
Вообще-то о первом грехопадении евреев автор как раз и говорит в эфире. Так что - учите матчасть сами:)
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(без названия)
матчасть написал 16.04.2017 14:16
1. почему автора так безпокоит самочувствие миллиардера? какие думы посещают его золотую миллиардерскую голову.
2. древнезаветные евреи тоже помнится захотели царя. Господь им сказал- "Я ваш царь", а они упорствовали. Хотели царя-человека. Ну и дал Господь им такого царя, что потом они же завыли на всю вселенную.
Вот такая показательная матчасть, которую надо бы знать:)
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ГыГыГыГыГы......
Лис написал 16.04.2017 14:13
Ручная обезьянка Хозяев денег и изменник Советской Родины по фамилии Путин-"князь мира сего".
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Re: он же поддерживает Ленина и Сталина
орп написал 16.04.2017 14:06
Зачем же передергивать?
Ленин был предсовнаркома, даже не президент, а премьер-министр, вроде Меркель. А аналогом президента, председателем ВЦИК был Свердлов.
Ленин жил в скромной квартире в кремле - сейчас туда водят туристов, можно посмотреть, квартира действительно скромная.
Ленин не оставил после себя ни наследников, ни наследственной власти.
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(без названия)
яя написал 16.04.2017 14:05
ну мало ли чего попы хотят... у народа спрашивать не пробовали, ну уж коль историю забыли...или намеренно умалчивают... Ведь последнему монарху Николашке показали... на дверь они же. Демонстративно выкинув его председательствующее кресло из окна Синода аккурат на следующий день после его отречения... И что, снова захотелось на те же грабли? Чтобы снова спустя н-ное количество лет, надеясь на забытье народное, играть в "жертву" - что попов убивали, церкви грабили и разрушали, а в церквах устраивали заводы и склады атеисты-коммунисты... А может,э то делал весь народ? И вполне себе справедливо? С мироедами всегда так было на Руси. Ну и кто теперь-то им поверит?!!
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Не одна я в поле кувыркалась
*-* написал 16.04.2017 14:01
..ублажением амбиций "князей мира".
***
И сколько же их?
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(без названия)
Савонарола написал 16.04.2017 13:56
Баранов правильно расставил все точки над "i". Однако, если до конца следовать его же логике, то и он сам является служителем "князя мира сего". Ведь он же поддерживает Ленина и Сталина, а они были историческими воплощениями или "аватарами" "князя мира".
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(без названия)
стоик716 написал 16.04.2017 13:55
Гундяя обижать нельзя, на его защите все Черти?
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