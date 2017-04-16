Патриарх и князья мира сего

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил верующих с наступающим праздником Пасхи, и бросилось в глаза, как постарел за последнее время предстоятель. Он еще далеко не старик, и навряд ли болен. Скорее всего, его гложет что-то, какое-то противоречие - с одной стороны необходимость представлять интересы "государственной церкви", а с другой - достаточно глубокое понимание сути христианства. Такая внутренная девиация (древние греки сказали бы διάβολος) не может не оставлять следа в душе и на лице, ее зеркале.

"Наше единство с Господом не может ограничиваться лишь участием в богослужении или личным молитвенным усердием. Оно должно в полной мере отразиться на всех сторонах нашей жизни", — говорится в послании, опубликованном на сайте Русской православной церкви.

Но ведь патриарх не может не видеть, что хотя и "должно", но не отразилось. Особенно на лицах тех, перед кем служил пасхальную литургию Кирилл в Храме Христа Спасителя. Конечно же, как ученый богослов, патриарх не может не знать во всех тонкостях, что понимает православная церковь под словом "фарисейство".

Наверно поэтому в его послании появилась фраза "несмотря на все беды, катаклизмы, конфликты и противоречия, мы знаем, что господь победил мир… восторжествовал над грехом и смертью".

Понятно, о каком "мире" говорит патриарх - о том самом, который противостоит миру иному, которому одному и должен служить предстоятель церкви. Но служит ли?

Не так давно на канале "Царьград", который позиционирует себя как определенно православный, вышла дискуссия о восстановлении монархии. Дискуссия не слишком равноправная, поскольку ведущая как начала с того, что монархия дана нам господом, так, несмотря на все доводы дисктирующих, этим же и закончила. Да что там, сама дискуссия озаглавлена "Монархии быть". Собственно, дальше можно уже и не дискутировать...





Навряд ли патриарх Кирилл не знает, что от имени церкви, которую он возглавляет, обществу и государству навязывается монархия. Причем именно навязывается, напористо, настырно и даже с участием первых лиц государства.

Да что там чиновники - даже церковные иерархи берут на себя смелость утверждать, что монархия-де есть особый "богоугодный" способ правления, имманентный именно православному христианству.

И ведь до чего ж нагло врут! Да, в католическом мире есть Ватикан, центр католической религии, теократическая монархия, во главе которой папа, обладатель целых трех корон на своей папской тиаре.

Но у православия-то есть свой духовный центр - это Афон! И Афон вот уж добрых полторы тысячи лет - республика! Аккурат после Трулльского собора или даже ранее. Меняются цари и патриархи, создаются и исчезают целые государства и церкви, а монашесткая Афонская республика сохраняет свое республиканское устройство и при византийских императорах, и при османских султанах, и при греческом короле, и при греческой республике.

Отчего ж на святой горе Афон республику можно, а в России почему-то "богом дана" монархия?

Ну что ж, надо и о боге.

Иисус, как известно, бог - именно так учат все христианские конфессии. И вот что сказал бог в разговоре с Пилатом: "Царство Мое не от мира сего; если бы от мира сего было Царство Мое, то служители Мои подвизались бы за Меня, чтобы Я не был предан Иудеям; но ныне Царство Мое не отсюда" (Ин. 18, 36).

А чьи же тогда царства были до Иисуса, а также и после него?

И на это вопрос есть ответ непосредственно у Иисуса: "Уже немного Мне говорить с вами, ибо идет князь мира сего, и во Мне не имеет ничего" (Ин.14:29-31).

Князь мира сего - антихрист, диавол. Иного толкования церковь не дает.

Но при этом находятся "православные", которые и от имени церкви, и даже от имени самого бога навязывают нам "князя мира", царя.

Всего этого, конечно, не может не знать и не понимать предстоятель церкви, ученый богослов Кирилл. Вот и мучает его необходимость разрываться между служением горнему - и ублажением амбиций "князей мира". Он страдает, это видно. Но по известным причинам не может отказаться от мира, хоть и монах по своей должности. Увы...