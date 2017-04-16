Патриарх и князья мира сего

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил верующих с наступающим праздником Пасхи, и бросилось в глаза, как постарел за последнее время предстоятель. Он еще далеко не старик, и навряд ли болен. Скорее всего, его гложет что-то, какое-то противоречие - с одной стороны необходимость представлять интересы "государственной церкви", а с другой - достаточно глубокое понимание сути христианства. Такая внутренная девиация (древние греки сказали бы διάβολος) не может не оставлять следа в душе и на лице, ее зеркале.
"Наше единство с Господом не может ограничиваться лишь участием в богослужении или личным молитвенным усердием. Оно должно в полной мере отразиться на всех сторонах нашей жизни", — говорится в послании, опубликованном на сайте Русской православной церкви.
Но ведь патриарх не может не видеть, что хотя и "должно", но не отразилось. Особенно на лицах тех, перед кем служил пасхальную литургию Кирилл в Храме Христа Спасителя. Конечно же, как ученый богослов, патриарх не может не знать во всех тонкостях, что понимает православная церковь под словом "фарисейство".
Наверно поэтому в его послании появилась фраза "несмотря на все беды, катаклизмы, конфликты и противоречия, мы знаем, что господь победил мир… восторжествовал над грехом и смертью".
Понятно, о каком "мире" говорит патриарх - о том самом, который противостоит миру иному, которому одному и должен служить предстоятель церкви. Но служит ли?
Не так давно на канале "Царьград", который позиционирует себя как определенно православный, вышла дискуссия о восстановлении монархии. Дискуссия не слишком равноправная, поскольку ведущая как начала с того, что монархия дана нам господом, так, несмотря на все доводы дисктирующих, этим же и закончила. Да что там, сама дискуссия озаглавлена "Монархии быть". Собственно, дальше можно уже и не дискутировать...
Навряд ли патриарх Кирилл не знает, что от имени церкви, которую он возглавляет, обществу и государству навязывается монархия. Причем именно навязывается, напористо, настырно и даже с участием первых лиц государства.
Да что там чиновники - даже церковные иерархи берут на себя смелость утверждать, что монархия-де есть особый "богоугодный" способ правления, имманентный именно православному христианству.
И ведь до чего ж нагло врут! Да, в католическом мире есть Ватикан, центр католической религии, теократическая монархия, во главе которой папа, обладатель целых трех корон на своей папской тиаре.
Но у православия-то есть свой духовный центр - это Афон! И Афон вот уж добрых полторы тысячи лет - республика! Аккурат после Трулльского собора или даже ранее. Меняются цари и патриархи, создаются и исчезают целые государства и церкви, а монашесткая Афонская республика сохраняет свое республиканское устройство и при византийских императорах, и при османских султанах, и при греческом короле, и при греческой республике.
Отчего ж на святой горе Афон республику можно, а в России почему-то "богом дана" монархия?
Ну что ж, надо и о боге.
Иисус, как известно, бог - именно так учат все христианские конфессии. И вот что сказал бог в разговоре с Пилатом: "Царство Мое не от мира сего; если бы от мира сего было Царство Мое, то служители Мои подвизались бы за Меня, чтобы Я не был предан Иудеям; но ныне Царство Мое не отсюда" (Ин. 18, 36).
А чьи же тогда царства были до Иисуса, а также и после него?
И на это вопрос есть ответ непосредственно у Иисуса: "Уже немного Мне говорить с вами, ибо идет князь мира сего, и во Мне не имеет ничего" (Ин.14:29-31).
Князь мира сего - антихрист, диавол. Иного толкования церковь не дает.
Но при этом находятся "православные", которые и от имени церкви, и даже от имени самого бога навязывают нам "князя мира", царя.
Всего этого, конечно, не может не знать и не понимать предстоятель церкви, ученый богослов Кирилл. Вот и мучает его необходимость разрываться между служением горнему - и ублажением амбиций "князей мира". Он страдает, это видно. Но по известным причинам не может отказаться от мира, хоть и монах по своей должности. Увы...
|
|
орп написал 16.04.2017 14:21
матчасть написал 16.04.2017 14:16
2. древнезаветные евреи тоже помнится захотели царя. Господь им сказал- "Я ваш царь", а они упорствовали. Хотели царя-человека. Ну и дал Господь им такого царя, что потом они же завыли на всю вселенную.
Вот такая показательная матчасть, которую надо бы знать:)
Лис написал 16.04.2017 14:13
орп написал 16.04.2017 14:06
Ленин был предсовнаркома, даже не президент, а премьер-министр, вроде Меркель. А аналогом президента, председателем ВЦИК был Свердлов.
Ленин жил в скромной квартире в кремле - сейчас туда водят туристов, можно посмотреть, квартира действительно скромная.
Ленин не оставил после себя ни наследников, ни наследственной власти.
яя написал 16.04.2017 14:05
*-* написал 16.04.2017 14:01
***
И сколько же их?
Савонарола написал 16.04.2017 13:56
стоик716 написал 16.04.2017 13:55