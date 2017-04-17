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Московский листок

История одной пробоины

Опубликовано 17.04.2017 автором Сергей Железо в разделе комментариев 0

война ракеты ядерная
История одной пробоины

Нынче стоит американцам что-нибудь сделать (что угодно), как вся могучая машина российского госаппарата начинает измысливать – что в этом можно найти тупого? "Россия сегодня" (едина с RT в двух лицах), "Российская газета", минобороны, администрация президента, спецсенаторы Совета Федерации и спецдепутаты Госдумы, даже мэр Москвы Сергей Собянин непременно что-нибудь да напишут по теме.

Например, захотелось президенту США Дональду Трампу долбануть томагавками по авиабазе Шайрат. Он сам-то не очень знает, зачем именно по авиабазе Шайрат и почему именно томагавками – парни из Пентагона очень просили, а их тоже кое-кто попросил. А тут еще и дочка как раз говорит, что проклятый Асад именно с этой авиабазы распылял химоружие на несчастных повстанцев. Чуть ли не лично летал и распылял. Ну как тут не долбануть?

Трамп, может быть, мыслит достаточно просто. Его дочка – наверное, еще проще. Зачем же, спрашивается стараться нашим журналистам и сотрудникам аппаратов министерств и ведомств, имея дело с такими людьми? Скажем громогласно и на весь мир – "тупые американцы, поверили в тупые басни о химоружии Асада и тупо долбанули по авиабазе Шайрат – да так, что тупее некуда, сожгли всего пару самолетов при том, что половина ракет улетела не туда". Ну и дальше начинается соревнование говорящих персонажей в том, кто использует больше превосходных степеней в оценке тупости (и непременно подлости) американской администрации.

Большая, очень большая проблема российской современности заключается в том ,что в США кроме администрации Трампа есть еще много других интересных мест. И это даже не Пентагон, а, например, штаб-квартира и производственные подразделения General Dynamics, где сидят совсем другие люди, интересующиеся очень сложными для понимания наших говорящих голов делами. Нашему "голове" что завсегда и очень понятно? Что американцы сеют управляемый хаос, что они подкапываются под нас по всему миру, и что мы не дремлем! Нет, мы не дремлем.

Но в Калифорнии на самом деле не думают про хаос, про Асада, и даже почти не вспоминают про президента РФ Владимира Путина. Мало ли президентов на свете. У них свой есть, в конце концов. Так вот, там, как слышно, думают про то, что в природе существует стандартное авиаубежище позднего советского образца. Очень надежное убежище, между прочим, хотя на вид выглядит как простая бетонная арка. Но она не простая. Она еще из тех времен, когда нашим государством управляли достаточно сложные люди.

А еще там думают о том, что сделать боевую часть для томагавка, которая будет эффективно пробивать такое убежище – весьма сложная задача. Для этого вообще не принято в цивилизованном мире использовать крылатые ракеты. Существуют КАБы, много чего есть для этих задач. Только не в условиях плотной системы ПВО. И не до последнего удара ВМС США по авиабазе Шайрат.

Издание Anna News распространило очень ценное видео о ситуации на авиабазе, сделанное непосредственно после американского удара. Приятно видеть одухотворенные сирийские лица, чувствуется напряженная готовность к борьбе с американским империализмом. Хорошее видео. И главное, что там, почти в центре арочного свода очень хорошо видна аккуратная пробоина…

Американцы смогли сделать очень опасную вещь. Они нашли повод и место для проведения испытаний этой вещи, и эти испытания прошли успешно, что наши СМИ сами любезно показали американским партнерам, избавив их от необходимости посылать на место удара съемочную бригаду.

В США есть люди, которые очень дружелюбно настроены к нашему руководству. У них общие идеалы: общая любовь к нефти, общая ненависть к чернож.. извините, к либералам вроде Обамы. Общая мечта о новом брежневском времени, когда народы молчат, нефть стоит дорого, а военные получают кучу денег за здорово живешь на законных основаниях и тратят их так, как в голову взбредет.

Эти люди выпустили из страны Сноудена, схарчили Хиллари, и теперь всеми силами способствуют установлению нового брежневизма в мировом масштабе – только теперь у нас будет два Брежнева, русский и американский. "Все идет по плану", - думают в кремлевской администрации. "Все идет по плану", - думают в американских нефтяных и угольных компаниях. "Все идет по плану", - думают в General Dynamics.

Беда в том, что у них разные планы. И еще в том, что наш самый главный руководитель, охотно слушающий "говорящих голов" нового стиля (варианты – "нажраться и комментировать мировую повестку на радио", или "быковать в Совбезе ООН, одновременно отлизывая американским товарищам", или "сделав новую завивку, писать веселые комменты в фейсбуке про тупых западных партнеров"), думает, что он классно всех развел. А надо бы думать, например, о новой арочной конструкции для полевых аэродромов. Только есть ли кому ее делать? А, Владимир Владимирович?

Сергей Железо, группа АГУСТ



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