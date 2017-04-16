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Московский листок

Советские С-300 могут понадобиться соседке Черногории

Опубликовано 16.04.2017 в разделе комментариев 1

кризис нато сербия
Советские С-300 могут понадобиться соседке Черногории

Сербии нужны два дивизиона зенитных ракетных систем С-300 и полковой командный пункт, их приобретение обсуждается с Россией и Белоруссией, сообщил в воскресенье журналистам премьер-министр страны Александр Вучич. Он также прокомментировал сообщения СМИ о том, что Россия якобы поставляла ракетные комплексы Хорватии в 1990-е годы в обход международного эмбарго. 

Вучич, как передает РИА "Новости", заявил журналистам, что разговаривал о предстоящей покупке ЗРС лично с президентами России и Белоруссии: "По С-300 нет соглашения. Я упомянул об этом на переговорах с президентом Путиным, и мы разговаривали об этом. Разговаривал об этом и с президентом Лукашенко". 

В Москве Вучич был с визитом в конце марта, накануне выборов, где он одержал победу. Тогда о покупке С-300 он не говорил. Тогда сербский премьер заявлял, что Путин подтвердил контракты на покупку истребителей МиГ-29 и танков Т-72. Также обсуждались возможности купить в России ракетные системы другого типа - "Бук-М1" и "Бук-М2". 

РИА напоминает, что о переговорах по С-300 с Белоруссией в январе упоминал глава минобороны Сербии Зоран Джорджевич, а о контактах с Россией раньше информации не было. 

Вучич отметил, что переговоры находятся на начальной стадии: "У нас нет никаких договоренностей по этому вопросу. Но для нас было бы важно иметь два дивизиона и один полковой командный пункт. Это стало бы для нас решением на многие годы вперед". 

Отвечая на просьбу прокомментировать материалы хорватских СМИ о якобы продаже Россией Хорватии С-300 в 1990-е годы, Вучич сказал, что у него нет таких сведений. Он также напомнил, что Россия официально опровергла эти сообщение.

Напомним, 11 апреля Дональд Трамп подписал протокол о вступлении Черногории в НАТО и проинформировал об этом сенат конгресса США, ратифицировавший этот договор 8 апреля, сообщается во вторник, 11 апреля, в Twitter пресс-секретаря Белого дома Шона Спайсера. 

Как пишет The Washington Post, в письме в сенат Трамп подтвердил, что включение Черногории в НАТО не приведет к "увеличению процентной доли США в общем бюджете НАТО" и не потребует участия США в финансировании других военных нужд. 

Первой, еще до того, как Белый дом сделал официальное заявление, о подписании протокола уведомила Национальная телерадиокомпания Черногории, отметившая, что этот акт официально завершает процедуру ратификации Соединенными Штатами членства Черногории в Североатлантическом альянсе, передает ТАСС. 

Хотя Трамп поставил свою подпись на ратифицированном протоколе о расширении альянса, процедура проверки еще не завершена в Нидерландах и Испании, отмечает сербская B92. В Черногории ожидают, что страна станет полноправным членом НАТО в конце мая в ходе саммита в Брюсселе. 

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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
стоик716 написал 16.04.2017 16:31
Славяне - существенная часть семьи Европейских народов.
Европа гонит сионистов-животных со своих земель - Сионизму пора на историческую родину - в Ад?
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