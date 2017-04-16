Афганистан хочет наладить сотрудничество по подготовке снабженцев и полицаев с Россией

Афганистан обратился к России с просьбой обеспечить поддержку в снабжении, обслуживании и обучении армии и полиции. Об этом в воскресенье, 16 апреля, ТАСС рассказал директор департамента по вопросам политики и стратегического планирования МИД Афганистана Мухаммед Ашраф Хайдари.

«Мы обсуждали этот вопрос в Министерстве иностранных дел России и обратились с просьбой рассмотреть возможность обеспечения сервисной поддержки в Афганистане, а также материального снабжения и подготовки кадров для афганской армии и полиции», — заявил он.

Хайдари отметил, что Афганистан ожидает ответа по данному запросу в обозримом будущем.

Ранее в марте Кабул обратился к России за помощью в восстановлении 124 объектов экономики. Кроме того, Афганистан призвал российский бизнес инвестировать в страну.

До 2014 года афганскую армию и полицию снабжали США. После того как большая часть военнослужащих контингента НАТО покинула территорию государства, в стране вновь активизировалось движение «Талибан» (запрещено в России).

Напомним, 13 апреля Пентагон впервые в истории США применил свое самое совершенное неядерное оружие, сверхмощную фугасную авиационную бомбу GBU-43, которую неофициально именуют "матерью всех бомб" (MOAB), нанеся удар по позициям террористической группировки "Исламское государство" (запрещено в РФ) на востоке Афганистана. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на информированные источники в Пентагоне.

Как стало известно журналистам, США нанесли удар по позициям террористов в афганской провинции Нангархар, расположенной на востоке страны на границе с Пакистаном. Телеканал сообщает, что авиаудар состоялся "несколько часов назад".

Агентство Reuters тем временем со ссылкой на официального представителя Минобороны США Адама Стампа сообщает о том, что авиаудар по позициям ИГ (запрещена в РФ) был нанесен бомбардировщиком MC-130.

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