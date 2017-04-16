Володин "заработал" в 2016-м миллионов больше Володи?

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в 2016 году заработал 62 млн 129 тысяч рублей. Эта сумма указана спикером в его декларации, опубликованной в пятницу на сайте Госдумы. В 2015 году доход Володина, когда он занимал пост первого замруководителя администрации президента РФ, составил 87,1 млн рублей.

Володин указал в своей декларации недвижимость - вся она находится в России: это жилой дом (989 кв. м), квартира (174 кв. м), гостевой дом с тремя машиноместами (468 кв. м), еще один гостевой дом (208 кв.м), две нежилых постройки, две хозпостройки, земельный участок под дачное строительство (8320 кв.м), теплица и очистное сооружение.

Транспортных средств за спикером не числится.

От редакции: Согласитесь, поверить в такое сложно: президент страны официально "зарабатывает" меньше своего слуги в разы! То есть, опасаясь, видимо, обличений в духе ФБК - силовигархия выставляет "заградотряд". Мол, видите - есть у нас чинуши и побогаче кремлёвских нищебродов. Ну и бывший работник МТС, механизатор - давно свыкся с ролью миллионера. Свой автотранспорт ему и не нужен - есть же казённый. А миллионы "капают" сами по себе, слово заработок тут лишнее. В своё время, давая мне интервью Гарри Каспаров описывал пирамиду власти - там принципиально не бывает человека беднее подчинённого. Но струхнувший правящий класс выпустил "пехоту".

Поверить, что президент страны, по неофициальным данным мультимиллиардер, как и Сечин, настолько беднее спикера его карманной Госдумы - в здравом уме никто не сможет. Но пиар-стратегия избрана! Осталось обновить данные о дворце Путина под Геленджиком - и сверить с официальными "данными". И с приобскими...

Д.Ч.

Новости по теме:

Путин в 2016 году заработал 8,86 млн рублей

В декларации Медведева не оказалось дворцов, яхт и виноградников