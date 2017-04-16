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Московский листок

Даже в кризис правительство Мити Тасканского богатеет вместе с семьями вдвое быстрее населения

Опубликовано 16.04.2017 в разделе комментариев 1

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Даже в кризис правительство Мити Тасканского богатеет вместе с семьями вдвое быстрее населения

Доходы семей членов правительства увеличились на 18% по сравнению с предыдущим годом. В то же время зарплаты остальных россиян выросли только на 7,7%.  

Такие данные предоставили специалисты РБК. Совокупный заработок членов правительства (премьер-министра, вице-премьеров и министров) и их супругов в 2016 году составил 2,42 миллиарда рублей. В то время как в 2015 году эта цифра равнялась 1,98 миллиарда. 

По данным Росстата, номинальные зарплаты россиян увеличились на 7,7% при средней инфляции 7,1%.

То, что страной правят не только министры-миллиардеры, такие, как Новак, но и единороссы-миллионеры в Госдуре, давно привычно нищающей нации.

Например, председатель Госдумы Вячеслав Володин в 2016 году "заработал" 62 млн 129 тысяч рублей. Эта сумма указана спикером в его декларации, опубликованной в пятницу на сайте Госдумы. В 2015 году доход Володина, когда он занимал пост первого замруководителя администрации президента РФ, составил 87,1 млн рублей.

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Всего комментариев к статье: 1
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Зато В.В и Д.А. меньше заработали
Гаденыш написал 16.04.2017 19:19
Нищают в ногу с народом.
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