Даже в кризис правительство Мити Тасканского богатеет вместе с семьями вдвое быстрее населения

Доходы семей членов правительства увеличились на 18% по сравнению с предыдущим годом. В то же время зарплаты остальных россиян выросли только на 7,7%.

Такие данные предоставили специалисты РБК. Совокупный заработок членов правительства (премьер-министра, вице-премьеров и министров) и их супругов в 2016 году составил 2,42 миллиарда рублей. В то время как в 2015 году эта цифра равнялась 1,98 миллиарда.

По данным Росстата, номинальные зарплаты россиян увеличились на 7,7% при средней инфляции 7,1%.

То, что страной правят не только министры-миллиардеры, такие, как Новак, но и единороссы-миллионеры в Госдуре, давно привычно нищающей нации.

Например, председатель Госдумы Вячеслав Володин в 2016 году "заработал" 62 млн 129 тысяч рублей. Эта сумма указана спикером в его декларации, опубликованной в пятницу на сайте Госдумы. В 2015 году доход Володина, когда он занимал пост первого замруководителя администрации президента РФ, составил 87,1 млн рублей.

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