Стивен Кинг назвал Трампа трусливым куриным помётом, но с него, как с Медведева, не стечёт

Прошедшие в субботу в городах США протесты с требованием опубликовать налоговую отчетность президента США Дональда Трампа были проплачены. Такое мнение высказал сам Трамп на своей странице в Twitter.
«Кто-нибудь должен разобраться, кто заплатил за вчерашние маленькие организованные митинги. Выборы закончились!» — написал он.
Акции прошли в 150 городах США. В них приняли участие десятки тысяч человек. Кроме того, петиция с требованием опубликовать налоговую декларацию Трампа набрала более 620 тысяч подписей с момента появления на сайте Белого дома.
Крайний срок подачи налоговых документов во всех американских штатах — 15 апреля. Однако Трамп отказался обнародовать свои налоговые отчеты.
Ранее американский писатель Стивен Кинг в грубой форме потребовал от Трампа обнародовать налоговые декларации. «Давай, трусливый куриный помет, если тебе хватило мужества сбросить мега-бомбу на Афганистан, тебе должно хватить смелости, чтобы опубликовать отчеты о налогах», — написал Кинг в своем Twitter.
От редакции: А вот это уже веселее. Скажем так: участие Мадонны в антитрамповских выступлениях, это ещё не поддержка интеллигенции, а вот всемирно известный писатель - это посерьёзнее. У них там, в США, правда в выражениях вообще никогда и никто не стесняется - но теперь куриному помёту надо что-то говорить, как минимум, и бубнить на страничке твиттерной это явно не тот калибр звучания, который Трамп себе определил с момента "делания Америки великой снова". Вырисовывается вполне интернациональная кампания по борьбе с лживыми миллиардерами, в которой на одной плоскости оказываются "геополитические враги" - Медведев, Путин, Сечин, Усманов и вот теперь "Трампнаш". И это правильно! Это очень хорошо.
Класс должен выглядеть сплочённым перед лицом "бунтующего хама" - и границы, океаны, минутные распри - не смогут разделить эту многоликую, но в цифрах явно врущую сволочь. Впрочем, Трамп, заявляющий банальности про проплаченный протест - пока только повторяет то, что вякали кремляди после акции 26 марта. Когда тебя объявляют вором на всю страну, показывают видеодоказательства - лучше всего кричать "держите воров", чтобы твою горящую шапку никто не заметил. Между тем они-то, кремлёвские воришки, не остановились только на вербальных обвинениях в адрес протестовавших, в адрес борцов с коррупцией - их уже начали надолго задерживать, и всех кроме Навального, сажать надолго. А с народом играют в явного подкиндного дурака: у них насчитывают миллиарды, всему миру демонстрируют их виллы и поместья на Чёрном море, где они бывали, а они сиротами казанскими прикидываются - мол, только восемь мильончиков за год, вот и весь наш зарабаток, Медведева и Путина, в сумме 16 миллионов рублей на двоих, а вот у одного Володина более 60 - чудеса официальной бухгалтерии, которая всё сильнее расходится с неофициальной!
Д.Ч.
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G!TOBOGTOT---TAK-IDA!!!@& написал 17.04.2017 00:07
- Таки Я его знаю - это Мой одноклассник Степка Корольков! Как он туда попал? Таки это не всем знать положено...
\\//\\//"участие Мадонны в антитрамповских выступлениях, это еще не поддержка интеллигенции,"
- Таки эта "мадонна" - то самая настоящая гав-нолигенция! Таки кроме глупостей и отсутствия любых моральных устоев - у нее таки за душой, как у латыша... То таки да!
\\//\\//"Вырисовывается вполне интернациональная кампания по борьбе с лживыми миллиардерами, в которой на одной плоскости оказываются "геополитические враги" - Медведев, Путин, Сечин, Усманов и вот теперь "Трампнаш". И это правильно! Это очень хорошо."
- Таки если бы с ним боролась не всякая сволочь... А то этой "борьбе" - грош цена в базарный день...