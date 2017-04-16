Стивен Кинг назвал Трампа трусливым куриным помётом, но с него, как с Медведева, не стечёт

Прошедшие в субботу в городах США протесты с требованием опубликовать налоговую отчетность президента США Дональда Трампа были проплачены. Такое мнение высказал сам Трамп на своей странице в Twitter.

«Кто-нибудь должен разобраться, кто заплатил за вчерашние маленькие организованные митинги. Выборы закончились!» — написал он.

Акции прошли в 150 городах США. В них приняли участие десятки тысяч человек. Кроме того, петиция с требованием опубликовать налоговую декларацию Трампа набрала более 620 тысяч подписей с момента появления на сайте Белого дома.

Крайний срок подачи налоговых документов во всех американских штатах — 15 апреля. Однако Трамп отказался обнародовать свои налоговые отчеты.

Ранее американский писатель Стивен Кинг в грубой форме потребовал от Трампа обнародовать налоговые декларации. «Давай, трусливый куриный помет, если тебе хватило мужества сбросить мега-бомбу на Афганистан, тебе должно хватить смелости, чтобы опубликовать отчеты о налогах», — написал Кинг в своем Twitter.

От редакции: А вот это уже веселее. Скажем так: участие Мадонны в антитрамповских выступлениях, это ещё не поддержка интеллигенции, а вот всемирно известный писатель - это посерьёзнее. У них там, в США, правда в выражениях вообще никогда и никто не стесняется - но теперь куриному помёту надо что-то говорить, как минимум, и бубнить на страничке твиттерной это явно не тот калибр звучания, который Трамп себе определил с момента "делания Америки великой снова". Вырисовывается вполне интернациональная кампания по борьбе с лживыми миллиардерами, в которой на одной плоскости оказываются "геополитические враги" - Медведев, Путин, Сечин, Усманов и вот теперь "Трампнаш". И это правильно! Это очень хорошо.

Класс должен выглядеть сплочённым перед лицом "бунтующего хама" - и границы, океаны, минутные распри - не смогут разделить эту многоликую, но в цифрах явно врущую сволочь. Впрочем, Трамп, заявляющий банальности про проплаченный протест - пока только повторяет то, что вякали кремляди после акции 26 марта. Когда тебя объявляют вором на всю страну, показывают видеодоказательства - лучше всего кричать "держите воров", чтобы твою горящую шапку никто не заметил. Между тем они-то, кремлёвские воришки, не остановились только на вербальных обвинениях в адрес протестовавших, в адрес борцов с коррупцией - их уже начали надолго задерживать, и всех кроме Навального, сажать надолго. А с народом играют в явного подкиндного дурака: у них насчитывают миллиарды, всему миру демонстрируют их виллы и поместья на Чёрном море, где они бывали, а они сиротами казанскими прикидываются - мол, только восемь мильончиков за год, вот и весь наш зарабаток, Медведева и Путина, в сумме 16 миллионов рублей на двоих, а вот у одного Володина более 60 - чудеса официальной бухгалтерии, которая всё сильнее расходится с неофициальной!

Д.Ч.

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