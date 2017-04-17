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Московский листок

Как понимать "отстрел" губернаторов и туры Навального?

Опубликовано 17.04.2017 в разделе комментариев 2

выборы губернатор похудение
Как понимать "отстрел" губернаторов и туры Навального?

Как понимать последние события – вал арестов губернаторов и туры Навального? Очень просто: администрации президента удалось оживить унылую кампанию по переизбранию Путина в 2018 году. 

*** 

Губернаторов берут потому, что они – самые беззащитные и крайние в «элите» РФ. На них электорату кажут «непримиримую борьбу с коррупцией». Хотя губер сейчас – незавидная должность. Чтобы стать губернатором, нужно сделать «снежный занос» на Старой площади, причем приличный. Иной раз – в рассрочку. Потом – получить депрессивный регион под управление (в РФ 90% субъектов – депрессивные). При этом, чтобы выжить, нужно химичить – и потому посадить можно любого. Всегда губер вынужден что-то нарушать. Не считаем того, что надо окупить «снежный занос»: просто для того, чтобы выполнить невыполнимые в нынешней системе путинские указы мая 2012 года (о повышении зарплат бюджетникам), приходится буквально весь бюджет области пускать на это да на возврат долгов региона. Чтобы что-то сделать помимо того, чтобы не допустить развала дорожной сети, энергетики, ЖКХ, завала реального сектора экономики и хоть чем-то привлечь инвесторов, приходится кидаться «во все тяжкие». При этом надо обеспечивать высокий процент голосов за «Едро», фокусы с подсчетом голосов и так далее.

И вот сей отряд «элиты» стали шерстить. При том, что ворье федерального уровня остается безнаказанным, и только жиреет, и у Ротенберга заказы прибывают, а бизнес управляется из оффшоров (причем идет переход с Кипра на Британские Виргинские острова). Сердюкова и Васильеву оправдывают.

К чему это приведет? К «победе над коррупцией»? Ха! Скорее, к расколу «элиты». А как воровали – так и продолжат воровать. Контроля-то со стороны граждан не появляется. Да и какая там победа над клепоткратией, коль рыба гниет с головы, а голова смердит – хоть носы затыкай.

Так что пока «отстрел» легкой добычи – губернаторов – есть чистой воды агитпроп перед «выборами». 

*** 

В настоящую борьбу с коррупцией Максим Калашников поверит лишь в случае выполнения двух условий.

Первое. Когда вместе с очередным губером возьмут нескольких хотя бы бывших чиновников со Старой площади, и они потом расскажут схему «снежных заносов» при назначении губеров. А также арестован будет один активный гей в Госдуме. Причем показательно. И когда стране продемонстрируют его миллиарды.

Второе: когда в бюджете РФ появится строчка «Конфискованные у коррупционеров средства и доходы от распродажи конфискованных у коррупционеров активов».

Пока всего этого нет и близко, на туфту советую не вестись. 

*** 

Алексей Навальный работает отлично, совершая триумфальные поездки по городам и открывая там свои предвыборные штабы. Но вот загвоздка: когда Игорь Стрелков ездил по РФ, власти на местах под любыми предлогами отказывали в аренде залов для встреч. А тут – зеленый свет.

Это что? Ну конечно, чистая политтехнология, затейничество ради «выборов» 2018 года, причем по команде все той же Старой площади. Ибо для разводки простодушных в РФ «выбор» должен состоять всего лишь из двух кандидатур: Путина и Навального. Чтобы с гарантией победил первый, и люди пришли бы на избирательные участки. Никто третий не допускается на арену в принципе. То есть, «выбирайте» между тупой клептократией («патриётами») и прозападным либерализмом. Потому считаю все это все тем же театром в постановке Администрации президента РФ. Ежель Максим Калашников не ошибается, то А.Навальный так и не отправится за решетку, невзирая ни на несанкционированную акцию 26 марта, ни на иск магната Усманова. Хотя любой иной поехал бы в СИЗО уже 27 марта.

Прием «выбора без выбора» (из двух напастей) стар, как мир. Нацдема Мальцева взяли? Опять все в том же русле течет. Голоса мальцоидов должны замкнуться на Навального. Путин или Навальный – и ничего третьего!

В свое время Мальцева, призывавшего к расправе над ВВП и к массовым уличным акциям (революции) 5 ноября 2017 г., никто не трогал. Хотя активистов «правого движа» с 2011 г. мели одного за другим. Смысл такой игры прост, как пять копеек: как можно больше «простейших» должен увлечь за собой Мальцев, все его конкуренты устранялись с дороги. Но как только настал момент всех недовольных переключить на Навального, замели и Мальцева. Ничего личного. Просто технология управления такая.

Добро пожаловать в мир вечного театра, друзья. Хотя для Алексея Навального есть свой резон так поступать. А вдруг Система заиграется и повалится? Тогда он – единственный раскрученный лидер. Остальные – под асфальтом. 

*** 

В общем, разыгрывается вполне понятная партия. Что по сему поводу скажут «свидетели Навального» ( также «свидетели Мальцева», «свидетели Путина» и т.д.), меня совершенно не волнует. Не отношусь к двуизвилинным с религиозным мышлением, не творю себе кумиров и не хожу слепым в стаде. Всяческих «свидетелей» откровенно презираю.

Да и вам не советую.

Максим Калашников

Напоминаю, что свидетелем по делу ИГПР «ЗОВ» (Мухин, Барабаш, Соколов, Парфенов) в Тверском райсуде Москвы (полдень, 17 апреля) выступит Юрий Болдырев. В то же время, но 19 апреля – ваш покорный слуга. А 21 апреля защищать ребят обещал прийти Александр Проханов.



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Всего комментариев к статье: 2
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Калашников проект кремля
Виктор написал 17.04.2017 01:43
Еще раз убеждаюсь, что Калашников проект кремля по дискредитации главного конкурента действующего президента Алексея Навального. Обратите внимание на пургу, которую он метет.
1.Игорю Стрелкову власти на местах отказывали в аренде помещений, а Навальному нет. Так ведь Навальный и не обращается к властям, он арендует помещения у коммерческих структур.
2.Разводка простодушных заключается в том, что выбор должен состояться из двух кандидатур, Путина и Навального. Так ведь это же наоборот идеальный вариант для победы над Путиным. Я на двести процентов убежден в том, что кремлевские политтехнологи приложат все усилия к тому, чтобы ввести в игру третьего лишнего от якобы народно-патриотических сил. Например, Болдырева от КПРФ. В этом случае Путин гарантированно побеждает.
3. Навального должны были посадить за организацию несанкционированного митинга.. Ну во первых, его и так посадили. Во вторых, возникла неопределенная юридическая ситуация, когда мэрия несвоевременно предложила альтернативное место. Фактически это было согласованием митинга. И в третьих, акция была организована в форме гуляний. Какие юридические основания для посадки?
3.Как только настала пора переключать голоса с Мальцева на Навального, Мальцева замели. Так во первых, его замели только на 15 суток. За пятнадцать суток его электорат не убежит к Навальному. Во вторых, Мальцев как реальный политик и сам без всякого кремля непрочь объединиться с Навальным ради общей пользы. В отличие от идеологически не определившегося Стрелкова, невольно работающего на победу Путина.
P.S. Очень символично, что Калашников решает вопросы с в связке с Прохановым. А ведь Проханов одна из главных идеологических опор Путина.
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(без названия)
Рудольф написал 17.04.2017 01:43

"Положение хуже губернаторского". Никогда не понимал, зачем и почему они туда идут.
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