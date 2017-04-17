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Московский листок

Всего 3 процента россиян отмечало Пасху

Опубликовано 17.04.2017 в разделе комментариев 1

церковь левиафан пастырь
Всего 3 процента россиян отмечало Пасху

В пресс-центре МВД РФ озвучили данные о посещаемости пасхальных богослужений по всей территории России. Оказалось, что на главный христианский праздник в храмы пришло менее 3 процентов жителей России — около 4,3 миллиона человек.

В общем, цифры не неожиданные - в прошлом году на Пасху пришли в церковь еще меньше, 4 миллиона. А на Крещение в прорубь полезли 1,5 миллиона, а просто приходили поглазеть все те же 4 миллиона как бы верующих.

И это вы называете православной страной?

И в этой стране вы хотите ввести "православную монархию" по образцу до 1917 года?

Хотя, наверно, и при царе Российская империя была сплошь православной только формально, иначе буквально за несколько лет казенное православие не слетело б с нее, как не было. И при этом что-то не зафиксировано никаких бунтов на тему "верните церковь".

Да и с какой стати бунтовать, если поп с дьяконом прочно ассоциировались с царским режимом, от которого и получали жалованье - церковь-то была государственной в полном смысле этого слова. И вот как легко отказались от царевых министерств и департаментов, так же сбросили с себя и "департамент духовного окормления", т.е. Св.Синод с его обер-прокурором.

Впрочем, любопытно - Синод в каком-то смысле сбросил себя сам. Во всяком случае, поминать в литургиях императорскую фамилию церковь отказалась еще в самом начале 1917 года, а императорское кресло было вынесено из зала заседаний Синода в архив на следующий же день после отречения. И немудрено - династия настолько изжила себя, что не было таких слоев общества, которые выступали бы за сохранения царизма. И просвещенная часть православного духовенства была вовсе не исключением. 

Это позже часть духовенства поддержала мятеж "белых" генералов во время Гражданской войны - именно она в основном составила костяк белоэмигрансткой Русской православной церкви за рубежом (РПЦЗ). Именно оттуда шли агитки, касаемо преследования верующих, "зверств большевиков" и прочего, что сейчас принято на вооружение новыми провозвестниками "монархического возрождения". И этим здорово навредили и репутации церкви в глазах массы народа, и отношениям с "красным" государством.

Но на самом деле настроения в православной церкви после революции были совсем не "белыми". Поместный собор Российской Православной церкви 1923 года признал капитализм смертным грехом:

"Всероссийский Поместный Собор Православной Русской церкви свидетельствует пред лицом Церкви и всего человечества, что сейчас весь мир распался на два класса: капиталистов-эксплуататоров и пролетариат, трудом и кровью которого капиталистический мир строит свое благополучие.

Во всем мире лишь Советское государство России вышло на борьбу с этим социальным злом. Христиане не могут быть равнодушными зрителями в этой борьбе. Собор объявляет капитализм смертным грехом, а борьбу с ним священной для христианина. В Советской власти Собор видит мирового вождя за братство, равенство и мир народов.

Собор клеймит международную и отечественную контр-революцию, осуждает её всем своим религиозно-нравственным авторитетом. 

Собор зовёт каждого честного христианина — гражданина России единым фронтом, под предводительством Советского правительства, выйти на борьбу с мировым злом социальной неправды".

Это был, правда, так называемый "обновленческий" собор, но другой церкви в 1923 году практически не было - либо РПЦЗ в эмиграции, либо "живая церквь" в Советской России.

Не очень понятно, почему советское руководство на финал решило вернуться к традиционной РПЦ, а обновленческую церковь "похерить". В нынешней церкви об этом говорят как о "расколе", а расколы в православии традиционной осуждаются.

На самом же деле это была самая настоящая, хоть и запоздалая, реформация.

Русская церковь счастливо избежала реформации в средние века, когда в остальной Европе бушевали целые религиозные войны. Но и ренессанс тоже - эпоху Возрождения, как плату за спокойствие, Россия также проскочила мимо.

Русская реформация, заодно с Возрождением, была счастливо удавлена в лице последователей св. Нила Сорского, "нестяжателей" - последователями другого святого - Иосифа Волоцкого, "осифлянами". Причем удавлена в буквальном смысле - по потаенным кельям монастырей, использовавшихся в то время как тюрьмы. И практически полтысячелетия никакого православного протестантизма в России не было. Расколы-то были, и еще какие, с казнями, пытками и кострами инквизиции (да-да, православной инквизиции), но вот реформирования церкви до начала ХХ века - не было. И, кстати, РПЦ до сих пор канонически полностью "осифлянская", с его наставлениями жечь и истреблять еретиков.

Естественно, такое запаздывание прогресса в церковной жизни не могло самым пагубным образом не отразиться на отношениях церкви, остававшейся абсолютно средневековой, и паствы, уже жившей в эпоху прогресса. 

Надобно отметить, что реформация в Европе пошла на пользу и католической церкви, которая сама себя реформировала и научилась жить с прогрессом если не душа в душу, то по крайней мере на уровне мирного сосуществования. Чего, увы, нельзя сказать о русском православии, и по сей день прозябающем в плену дичайших суеверий - да взять хоть то же купание в проруби в крещенские морозы или доставку в Москву "благодатного огня", якобы чудесным образом самовозгорающегося в Иерусалиме. Ну и всевозможные гастроли по России "чудотворных" мощей, всяческих "реликвий" - и на финал комичная история с мироточением бронзового бюста "святого" царя в Симферополе возле прокуратуры.

Именно это, а вовсе не духовная, философская традиция, воспринимается массой народа как "истинное православие". Ну и результат - 3 процента верующих. Народ-то ведь не дурной, хоть и падок на экзотику. Интересно, конечно, поглядеть на кулич в 1,5 тонны, который освящает сам патриарх! Так ведь в те же дни на 118 лет московского трамвая тоже пришло аж 200 тысяч зевак! Что, наверно, все же не позволяет утверждать, что Россия - это страна поклоняющихся трамваям...

Не знаю, что подвигло Сталина отдать предпочтение явно нелояльной по отношению к Советской власти РПЦ, и не сохранить "Живую церковь", целиком поддерживающую власть Советов, даже как альтернативу. Может быть, это было связано с отношениями с союзниками во время войны - РПЦЗ имела влияние в эмигрантских кругах. Но это был уже второй крах церковной реформации в России, видимо, уже последний. А РПЦ в период "сергианства" сохранила, пожалуй, худшие черты времен Синода, а в последнее время "освежилась" еще и слиянием с РПЦЗ, откуда потекла вся эта монархическая хренобень вместе с "реликвиями", "новопрославленными" святыми и прочим.

Но вот вам и закономерный результат - 3 процента православных, из которых еще и немалая часть - просто зеваки, любители экзотики. Перефразируя Зиновьева, можно сказать, что целили в коммунизм, а попали в православие. Ну а как можно искренне верить в то, что казалось диким еще 500 лет назад?

Анатолий Баранов, главный редактор ФОРУМа.мск



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
Рудольф написал 17.04.2017 01:38

Сохранили, значит, в массе своей здравый смысл. Дай-то, как говорится, бог! /Хотя я и неверующий/
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