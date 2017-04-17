В Латвии и Эстонии начались очередные натовские "учения устрашения"

В Латвии стартовали ежегодные международные учения НАТО Summer Shield. Маневры пройдут на латвийском полигоне в Адажи в период с 17-го по 30 апреля, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на главный штаб Сил обороны Эстонии.

В учениях принимают участие более 1,2 тыс. военнослужащих из Латвии, Литвы, Эстонии, США, Канады, Великобритании, Люксембурга, Болгарии, Румынии, Словакии, Германии и Швеции. В ходе маневров планируется отработать артиллерийскую поддержку, воздушную оборону и разведку, противодействие оружию массового поражения, противотанковую оборону и операции военных инженеров.

Summer Shield проводятся в Латвии с 2004 года, с 2014 года учения включены в список НАТО и открыты для всех стран - членов альянса. В 2016 году в учениях участвовало более 1,3 тыс. военнослужащих.

В марте текущего года совместные военные учения начали также Эстония и НАТО. Базирующиеся в Эстонии на авиабазе Эмари (Amari) самолеты НАТО отработают бреющие полеты над территорией страны, сообщает сайт Сил обороны Эстонии. В рамках учений истребители Германии Eurofighter будут совершать полеты парами на низких высотах (не ниже 500 футов, или 152 метров).

В двадцатых числах апреля также пройдут некие учения НАТО на американском полигоне Хоэнфельс в Баварии. Ранее сообщалось, что для этих учений ведется набор статистов на роль "русских".

Контингент НАТО прибыл в Эстонию, чтобы укрепить оборону страны на восточной границе и "противостоять угрозам глобальной безопасности". В частности, Великобритания отправила в Эстонию 800 военнослужащих, которые присоединились к солдатам из Франции и Дании.

В то же время Postimees пишет со ссылкой на издание Virumaa Teataja, что большую часть времени палатки пустуют, так как эстонские военные находятся на учениях.

Штабной фельдфебель 1-й пехотной бригады Эстонии Андреас Ребане пояснил, что в связи с прибытием союзников в Тапа командование сочло целесообразным сдвинуть предшествующие ежегодным маневрам Kevadtorm ("Весенний шторм") учения на две недели раньше - на начало апреля.

На центральном полигоне в Лясна установили 90 палаток, в которых можно разместить 640 солдат. Когда в учениях наступает перерыв, на пару дней солдаты возвращаются в Лясна.

По словам Ребане, в палатках не холодно, поскольку в них есть печи. Он отметил, что в ближайшие выходные большинство солдат отправят домой. Только единицы останутся в городке для охраны. На постоянной основе в Лясна находятся около десяти военнослужащих - они, в частности, обеспечивают городок дровами и водой.

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