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Московский листок

"Светлая Пасха": Илья Пророк чуть четверых детей не уволок

Опубликовано 17.04.2017 в разделе комментариев 0

пожары рпц пасха
"Светлая Пасха": Илья Пророк чуть четверых детей не уволок

Четверо детей пострадали в результате пожара в храме Илии Пророка в центре Москвы, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в медицинских кругах. Всего из здания были спасены шесть человек, они переданы медикам для осмотра. 

В столичном управлении МЧС подтвердили факт пожара по адресу улица Ильинка, дом 3/8, строение 2, однако не упомянули, что возгорание произошло в храме. 

Как отмечает ведомство, информация о пожаре поступила в дежурную службу Центра управления кризисных ситуаций московского управления МЧС примерно в 00:28. Пожарные отреагировали быстро и уже менее чем через полчаса пламя было ликвидировано. 

"В ходе тушения загорания из здания было спасено шесть человек. К сожалению, в результате пожара пострадали люди", - говорится в сообщении на сайте МЧС. 

По предварительным данным, в храме произошло возгорание электрокабеля и обшивки в электрощите. Площадь пожара составила около 5 квадратных метров. О состоянии пострадавших детей информации пока нет.

Тем временем в пресс-центре МВД РФ озвучили данные о посещаемости пасхальных богослужений по всей территории России. Оказалось, что на главный христианский праздник в храмы пришло менее 3 процентов жителей России — около 4,3 миллиона человек.

В общем, цифры не неожиданные - в прошлом году на Пасху пришли в церковь еще меньше, 4 миллиона. А на Крещение в прорубь полезли 1,5 миллиона, а просто приходили поглазеть все те же 4 миллиона как бы верующих. 

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