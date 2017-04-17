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Московский листок

Не менее 13 сирийских беженцев из Ракки погибли при теракте в лагере Эль-Мабрукат

Опубликовано 17.04.2017 в разделе комментариев 1

терроризм сирия игил исламизм
Не менее 13 сирийских беженцев из Ракки погибли при теракте в лагере Эль-Мабрукат

В воскресенье вечером мощный взрыв прогремел в лагере беженцев Эль-Мабрукат на севере сирийской провинции Ракка, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Arabiya. По предварительным данным, в результате теракта погибли 13 человек, есть множество раненых, их число уточняется. 

Телеканал передает, что террорист привел в действие бомбу, заложенную в автомобиль. 

Лагерь Эль-Мабрукат был создан для жителей, которым удалось вырваться из города Ракка. Там находится плацдарм террористической группировки "Исламское государство" (запрещено в РФ). 

Отметим, что в начале марта отряды вооруженной коалиции "Силы демократической Сирии" заняли ключевые позиции на подступах к Ракке. Кроме того, силы альянса выбили остатки бандформирований ИГ* со стратегических высот Эль-Мунхар к западу от города. 

В настоящий момент активные боевые действия проходят в долине Вади-Джалляб, к северу от Ракки. Только сегодня бойцы СДС уничтожили 24 террористов и их военно-транспортные средства. Кроме того, сражение с террористами идет под Табкой в 40 километрах от Ракки, где находится Евфратская ГЭС. В операции участвуют американские морские пехотинцы.

Напомним, 15 апреля в Сирии около города Алеппо прогремел взрыв у колонны автобусов, на которых эвакуировали жителей из сирийской провинции Идлиб. Цифры числа жертв продолжают расти. Источник РИА "Новости" в Алеппо утверждает, что погибли 70 человек, более 130 получили ранения. Это делает произошедший теракт одним из самых кровавых за все время сирийской войны. 

Взрыв прогремел у колонны автобусов, на которых эвакуировали тысячи жителей двух городов в провинции Идлиб - Фуа и Кефрайя. Взрыв произошел в западном предместье Рашидин, где колонна автобусов остановилась прежде, чем направиться во временный центр по размещению беженцев в Джибрине, передает ТАСС.  

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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
стоик717 написал 17.04.2017 11:35
Кому это интересно?
Для русских это чужая война.
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