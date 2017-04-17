Треть россиян верят в возможность войны с США

Треть россиян считают возможным войну между Россией и США. Об этом свидетельствуют результаты апрельского опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

"Вооруженное столкновение России и США, НАТО большинству наших сограждан (63%) по-прежнему кажется невозможным или крайне маловероятным, однако доля тех, кто считает войну возможной или уже идущей, достигла 30%", - цитирует РИА Новости результаты исследования.

При этом, 16% опрошенных считают такое столкновение сегодня абсолютно невероятным, 47% — маловероятным, еще 16% говорят, что война весьма вероятна и может начаться, 14% полагают, что она уже идет.

Социологи отмечают, что в марте 2014 года невероятной войну считала четверть опрошенных (25%), более половины (51%) говорили, что она маловероятна, 16% считали ее весьма вероятной и лишь 4% высказывали мнение, что такая война уже идет.