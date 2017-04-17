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Московский листок

Треть россиян верят в возможность войны с США

Опубликовано 17.04.2017 в разделе комментариев 2

Треть россиян верят в возможность войны с США

Треть россиян считают возможным войну между Россией и США. Об этом свидетельствуют результаты апрельского опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

"Вооруженное столкновение России и США, НАТО большинству наших сограждан (63%) по-прежнему кажется невозможным или крайне маловероятным, однако доля тех, кто считает войну возможной или уже идущей, достигла 30%", - цитирует РИА Новости результаты исследования.

При этом, 16% опрошенных считают такое столкновение сегодня абсолютно невероятным, 47% — маловероятным, еще 16% говорят, что война весьма вероятна и может начаться, 14% полагают, что она уже идет.

Социологи отмечают, что в марте 2014 года невероятной войну считала четверть опрошенных (25%), более половины (51%) говорили, что она маловероятна, 16% считали ее весьма вероятной и лишь 4% высказывали мнение, что такая война уже идет.

 



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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
стоик717 написал 17.04.2017 11:37
Не смешите, США стоит только приказать и московская "элита" сионистов-тараканов передавит друг друга?
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(без названия)
Левон Казарян написал 17.04.2017 11:30
Подготовка к войне уже идет. Когда "Газпром" быстрыми темпами идт к уничтожению миллионов дач в России, посредством противозаконных судебных решений - см. mk.ru/social/2017/03/21/gazovaya-kamera-dlya-sadovodov.html , то тем самым ликвидируется жилой фонд для эвакуации городского населения и возможности выживать натуральным хозяйством.
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