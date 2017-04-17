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Московский листок

В Кремле не ожидают роста экономики выше 2% в 2017 году

Опубликовано 17.04.2017 в разделе комментариев 0

В Кремле не ожидают роста экономики выше 2% в 2017 году

Максимальный возможный показатель роста российской экономики в текущем году составляет 2%, заявил журналистам помощник президента Андрей Белоусов.

При этом он отметил, что базовый вариант прогноза правительства на 2018-2020 годы, предполагающий рост ВВП РФ на 1,5% в год, не отвечает поставленным президентом задачам по выходу роста российской экономики на рубеже 2019-2020 годов на темпы, превышающие среднемировые.

"На сегодняшний день прогноз на 2018-2019-2020 годы исходит из роста ВВП в 1,5% и динамики инвестиций в 2%. То есть рост ВВП ниже, чем прогнозируется на этот год (2% - ИФ), а динамика инвестиций примерно такая же. И это никак не вписывается в поручения президента о выходе на динамику выше среднемировых темпов", - цитирует чиновника Интерфакс.

Белоусов отметил, что правительство поручило Минэкономики доработать прогноз. "Председатель правительства дал поручение на заседании еще поработать с этим прогнозом для более полного учета мер, которые предпринимает правительство для ускорения темпов экономического роста", - сказал он.

Комментируя наличие целевого сценария в прогнозе, который предполагает выход на темпы роста свыше 3% в 2020 году, Белоусов отметил, что "целевой прогноз, консервативный прогноз - это все некие расчеты, которые будут окаймлять основной - базовый вариант, который и принимается в расчеты". "Операциональную роль играет только базовый вариант", - заявил помощник президента.

 



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