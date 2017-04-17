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Московский листок

Турция проголосовала за империю

Опубликовано 17.04.2017 в разделе комментариев 4

турция путин референдум эрдоган
Турция проголосовала за империю

В Турции провели подсчёт 100% бюллетеней после референдума о конституционных поправках, сообщает Anadolu. 51,18% граждан высказались за конституционные поправки, усиливающие власть президента. Глава ЦИК Турции Сади Гювен, не држидаясь окончательных результатов, уже заявил о победе на референдуме сторонников изменения конституции страны. Эрдоган заявил, что впервые в истории Турецкой республики будет изменена система власти.

По большому счету, Эрдоган только мечтает получить полномочия, какими Путин пользуется уже 17 лет. Так что объем счастья, которое на них скоро свалится, турки могут оценить по ситуации в РФ.

Но нас должен волновать другой вопрос - усиление центральной власти в Турции составит дополнительную проблему для РФ или нет? И судя по опыту предыдущих отношений - составит, и еще какую. 

Волнует также и соотношение за и против - разница в итогах голосования минимальная, можно ли говорить в таком раскладе о "всенародном одобрении"? Или в Турции складывается проблема, очень похожая на украинскую - раскол в обществе по отношению к изменениям в системе власти не диффузно распределен, а имеет четкую региональную поляризацию. 

На Украине это привело к гражданской войне и частичному распаду государства, причем вектор агрессии очевидным образом направлен в сторону России. Это Украина, традиционно братская республика. А что говорить о Турции, с которой воевали более двух столетий, и весь юг современных России и Украины - это бывшая Османская империя.

То есть перспектива такая - либо современная Турецкая республика развалится пополам, либо победит одна сторона, и тогда для внутренней стабильности ей потребуется четкий и недвусмысленный враг. Более подходящего врага, чем Россия, не придумаешь...

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 4
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Re:
орп написал 17.04.2017 12:18
Кстати, РФ как ни крути, а правопреемник СССР. А Украине - нет. Так что Россия берет свое, советское.
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Re: Мы все советские люди и с детства воспитаны ненавидеть оккупантов и предателей
орп написал 17.04.2017 12:16
А что ж вы, украинские "советские люди" памятники Ленину и даже Чапаеву посносили? Что ж вы СССР первыми предали?
Какая может быть "российская оккупация" советской территории? Так ведь договоришься, что советские войска в 1943-м году Украину не освобождали, а оккупировали. Кстати, так ваши теперь и говорят. Нет?
Ты как советский человек должен бы сражаться против бандеровцев за Советскую Украину. А ты за деньги бандеровцев с дивана тут поносишь.
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(без названия)
Лис написал 17.04.2017 12:07
В Турции произошло то что произошло в СССР в 1991-93 годах-Государственный вооруженный переворот.Власть захватила кучка богатых тварей.Халифат и православный Мордор-одного поля ягодки.
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(без названия)
непонятно написал 17.04.2017 11:55
" причем вектор агрессии очевидным образом направлен в сторону России"
--
А какая должна быть реакция украинцев на подлую и вероломную российскую оккупацию украинских Крыма и Донбасса? Мы все советские люди и с детства воспитаны ненавидеть оккупантов и предателей - приспешников оккупантов.
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