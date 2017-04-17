Турция проголосовала за империю

В Турции провели подсчёт 100% бюллетеней после референдума о конституционных поправках, сообщает Anadolu. 51,18% граждан высказались за конституционные поправки, усиливающие власть президента. Глава ЦИК Турции Сади Гювен, не држидаясь окончательных результатов, уже заявил о победе на референдуме сторонников изменения конституции страны. Эрдоган заявил, что впервые в истории Турецкой республики будет изменена система власти.

По большому счету, Эрдоган только мечтает получить полномочия, какими Путин пользуется уже 17 лет. Так что объем счастья, которое на них скоро свалится, турки могут оценить по ситуации в РФ.

Но нас должен волновать другой вопрос - усиление центральной власти в Турции составит дополнительную проблему для РФ или нет? И судя по опыту предыдущих отношений - составит, и еще какую.

Волнует также и соотношение за и против - разница в итогах голосования минимальная, можно ли говорить в таком раскладе о "всенародном одобрении"? Или в Турции складывается проблема, очень похожая на украинскую - раскол в обществе по отношению к изменениям в системе власти не диффузно распределен, а имеет четкую региональную поляризацию.

На Украине это привело к гражданской войне и частичному распаду государства, причем вектор агрессии очевидным образом направлен в сторону России. Это Украина, традиционно братская республика. А что говорить о Турции, с которой воевали более двух столетий, и весь юг современных России и Украины - это бывшая Османская империя.

То есть перспектива такая - либо современная Турецкая республика развалится пополам, либо победит одна сторона, и тогда для внутренней стабильности ей потребуется четкий и недвусмысленный враг. Более подходящего врага, чем Россия, не придумаешь...

А.Б.