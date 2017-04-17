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Московский листок

Свердловскую область, в которой всё чаще бьют и убивают пенсионеров, теперь возглавит не губернатор, а "и.о."

Опубликовано 17.04.2017 в разделе комментариев 0

регионы кризис вертикаль свердловск кадры
Свердловскую область, в которой всё чаще бьют и убивают пенсионеров, теперь возглавит не губернатор, а "и.о."

Президент РФ Владимир Путин подписал указ "О досрочном прекращении полномочий губернатора Свердловской области", которым принял отставку Евгения Куйвашева и назначил его временно исполняющим обязанности главы региона. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. 

"Принять отставку губернатора Свердловской области Куйвашева Е.В. по собственному желанию. Назначить Куйвашева Евгения Владимировича временно исполняющим обязанности губернатора Свердловской области до вступления в должность лица, избранного губернатором Свердловской области", - говорится в тексте документа. 

Указ вступает в силу со дня его подписания. 

Куйвашев родился 16 марта 1971 года в поселке Луговской Тюменской области. В 1999 году окончил Московский военный институт Федеральной пограничной службы Российской Федерации по специальности "юриспруденция". В 1997-2005 годах работал в администрации поселка Пойковский Ханты-Мансийского автономного округа, в том числе, и главой администрации. 

В 2005 году был замруководителем ГУ Федеральной службы судебных приставов по Москве, с конца 2005 года по июль 2007 года - глава администрации города Тобольск Тюменской области, с июля 2007 года до января 2011 года - глава администрации Тюмени. 

В январе 2011 года был назначен заместителем полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе, с сентября 2011 года - полномочным представителем. 

14 мая 2012 года стал временно исполняющим обязанности губернатора Свердловской области, а 29 мая был утвержден в должности губернатора.

От редакции: Отметим, что у нас и недели не проходит без отставки очередного губернатора - причём, похоже, они и привыкать к своим креслам не успевают. Что это, как ни кадровый кризис, почище того, что охватил Ельцина во второй половине 90-х, перманентный кадровый кризис, в котором пребывает Путин, сохраняя при этом на лице подозрительное спокойствие. Одни экономические преступления нанесли бюджету РФ урон за минувший год в размере почти 250 МИЛЛИАРДОВ рублей! Это примерно одно состояние силовигарха - Сечина или Миллера, у Мити Тосканского поменьше, наверное...

Да тут не губернаторов одних - тут всё правительство Мити Тосканского надо в отставку отправлять, чтобы хоть как-то созранить свой, ни на кого из этих гнилых кадров не опирающийся рейтинг, этот пиар-симулякр! Однако - как сезонные осадки, отставки из пресловутой вертикали власти, которую Путин строил все нулевые - стали привычны. Да, воруют, да, коррупция, это не просто норма нынешней Системы, это её "цемент", без которого она рухнет прямо на голову Путину, и его завалив компроматом...

Такое не устранить какими-то локальными отставками - надо упразднять губернии, пост губернатора, всю эту реставрационную бердятинку из дореволюционной Раши, вводить Советы, коллективную ответственность, чтобы в одну лапу даже не просился очередной "сочный кусок", ну и орган, имеющий силу и авторитет повыше нынешней охранки - такой, как НКВД очень бы помог укрепить... но я опять забыл, о каком правящем классе мы говорим. Нет, сперва уж Вторая Социалистическая Революция, а потом НКВД и ГУЛАГ вот для этих всех кующих рубль не отходя от кресел своих кувайшевых..    

Д.Ч. 

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