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Московский листок

Экс-президенту Южной Кореи предъявили обвинения в коррупции

Опубликовано 17.04.2017 в разделе комментариев 1

Экс-президенту Южной Кореи предъявили обвинения в коррупции

Бывшему президенту Южной Кореи Пак Кын Хе и председателю Lotte Group Син Дон Бину предъявлены обвинения во взяточничестве, сообщает агентство Yonhap. Экс-главе государства предъявлены обвинения в общей сложности по 14 пунктам, в их числе превышение власти, взяточничество, разглашение секретной информации.

С 29 марта экс-президент содержится под стражей. Обвинение полагает, что Пак Кын Хе и ее подруга Цой Сун Силь получили незаконно от крупных корпораций порядка 60 миллионов долларов.

Председателю Lotte Group Син Дон Бину было предъявлено обвинение во взяточничестве с участием третьих лиц. Однако задержания главы южнокорейской корпорации не последовало.

Агентство отмечает, что прокуратура ускорила расследование с тем, чтобы завершить его до стартовавшей в понедельник избирательной кампании в преддверии намеченных на 9 мая досрочных президентских выборов.

 



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Всего комментариев к статье: 1
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стоик719 написал 17.04.2017 13:13
Вору Сердюкову за подобное звание Героя дали?
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