Экс-президенту Южной Кореи предъявили обвинения в коррупции

Бывшему президенту Южной Кореи Пак Кын Хе и председателю Lotte Group Син Дон Бину предъявлены обвинения во взяточничестве, сообщает агентство Yonhap. Экс-главе государства предъявлены обвинения в общей сложности по 14 пунктам, в их числе превышение власти, взяточничество, разглашение секретной информации.

С 29 марта экс-президент содержится под стражей. Обвинение полагает, что Пак Кын Хе и ее подруга Цой Сун Силь получили незаконно от крупных корпораций порядка 60 миллионов долларов.

Председателю Lotte Group Син Дон Бину было предъявлено обвинение во взяточничестве с участием третьих лиц. Однако задержания главы южнокорейской корпорации не последовало.

Агентство отмечает, что прокуратура ускорила расследование с тем, чтобы завершить его до стартовавшей в понедельник избирательной кампании в преддверии намеченных на 9 мая досрочных президентских выборов.