Прокуратура пообещала проверить информацию о преследованиях геев в Чечне

Прокуратура Чечни проводит проверку сведений из публикации "Новой газеты" о преследовании и убийствах геев в Чечне, сообщает РИА Новости со ссылкой на Генпрокуратуру РФ. "В Генеральную прокуратуру поступили запросы уполномоченного по правам человека в РФ Москальковой Т.Н. и издания "Новая газета" по факту предполагаемого массового похищения людей в Чечне", - сообщили ведомстве.

Ранее в издании заявили, что намерены через суд добиться от Следственного комитета реакции на ее расследование. "Мной была подана жалоба в порядке статьи 125 УПК на бездействие председателя Следственного комитета России (СКР) Александра Бастрыкина в связи с отсутствием какой-либо реакции возглавляемого им ведомства на заявление о преступлении", - заявил адвокат Андрей Сабинин, представляющий интересы издания.

По его словам, СК не отреагировал на публикации "Новой газеты" за 3 и 5 апреля, в которых сообщается о массовых задержаниях и убийствах граждан РФ, являющихся членами ЛГБТ-сообществ и (или) являющимися лицами с нетрадиционной сексуальной ориентацией.

При этом он отметил, что десятидневный срок проверки по сообщению издания о совершении тяжких и особо тяжких преступлений истек 10 апреля. Редакция не имеет информации о том, что такая проверка инициирована и проводится. "Никто из должностных лиц СК по Чеченской Республике, равно как и из Следственного комитета РФ для получения информации или документов в редакцию "Новой газеты" не обращался", - говорится в жалобе в суд.

По словам Сабинина, " "Новая газета" просит признать бездействие должностного лица - председателя СКР Бастрыкина необоснованным и незаконным и обязать устранить допущенное нарушение, то есть провести проверку по изложенным редакцией фактам".