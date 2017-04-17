Москва приступает к третьему кольцу метро, не озаботившись рентабельностью второго

Пока еще только заканчивается прием заявок на открытый конкурс на строительство западного и юго-западного участков Третьего пересадочного контура. Победителю предстоит до конца мая 2020 года возвести 3 станции второго кольца — «Улица Народного Ополчения», «Нижние Мневники» и «Давыдково». Строительство еще 2 станций — «Терехово» и «Можайская», нужно завершить до конца весны 2022 года. В общем, Москва объявила строительство Третьего пересадочного контура. Хорошо. Хорошо?

Начнем с конца - в столице есть ведь и неудачные проекты в области метростроя. Так уже вовсю идет речь о демонтаже линии монорельса в районе ВДНХ - категорически не окупается. Горожанам не нужна эта линия.

Есть и другие примеры явных просчетов в строительстве метро, например, выход в здание МИДа со станции "Смоленская" уже много десятков лет закрыт и даже замурован, в итоге совершенно непонятно, зачем существуют два ветки метро от отдной "Смоленской" до "Арбатской" до других станций с точно такими же названиями, находящиеся друг от друга в прямой видимости. Больше 20 лет стояла недостроенной станция, которая сейчас называется "Спартак" - сейчас она сдана в эксплуатацию, но как правило пустует, ведь рядом с ней никто не живет.

Но самые большие опасения внушает как раз МЦК, второе кольцо метрополитена. Когда-то больше 100 лет назад была построена эта кольцевая железная дорога вокруг Москвы - город еще до нее не доходил. По ней ходили и пассажирские поезда, но в 30-е годы пассажирское движение закрыли - никто не ездил, нерентабельно.

И вот новый московский мэр Собянин решил создать на месте старой дороги новую. И создали дорогу, пользоваться которой не слишком-то удобно. Скажем, на севере столицы более-менее удобно пересесть с радиального метро на новое кольцо разве что на паре станций. Остальные... Я вот частенько проезжаю мимо станции МЦК "Панфиловская" по Волоколамскому шоссе. Ее хорошо видно днем и она хорошо освещена вечером. Так вот, ни разу, по-моему, не видал там ни живой души... А чтобы подойти туда или подъехать, так ведь незачем, поблизости нет ничего. И дорожка такая, что не приведи господь, и парковки нет - и главное, сдя по всему, не нужно!

Прошлый год дал какие-то удивительные цифры пссажиропотока, так ведь первый месяц с лишним проезд был бесплатным! Людям просто даже интересно было, что за штука такая. И сразу выяснилось, что штука интересная, но далеко не продуманная. Даже Википедия приводит курьез: Правилами пользования МЦК Пункт 2.8.3., «Разрешается провозить за плату: <…> Крупных (в тамбуре поезда) и служебных собак в намордниках». Но в поездах МЦК нет тамбуров!

И вот с гордостью официоз сообщает, что в январе по МЦК проехало аж 6,7 миллионов пассажиров! Но много это или мало? Будем считать, что человек в основном пользуется метро, когда ездит на работу, то есть 2 раза в день, утром и вечером. То есть 3,3 миллиона пассажиров в месяц - делим на число рабочих дней и получаем примерно тысяч 160 постоянных пользователей МЦК. Вот нет никакой уверенности, что этого достаточно, чтобы обеспечить рентабельность линии длиной 54 километра с 31 станцией.

Вообще столичная подземка, видимо, не слишком рентабельна, иначе зачем постоянно увеличивается стоимость проезда?

А теперь вот добавим сюда масштабный проект третьего кольца метрополитена. Его протяженность составит 64 километра, на кольце будет 32 станции метро. Не треснет?

В начале сентября этого года будет введен участок от «Делового центра» до «Петровского парка», пять новых станций — «Петровский парк», «ЦСКА», «Шелепиха», «Хорошевская» и «Деловой центр». По протяженности примерно одна шестая от общей длины. И практически параллельно с линией МЦК! То есть новая линия дополнительно разгрузит МЦК, которое и так не слишком-то перегружено...

Нет, понятно, деньги-то казенные, бюджетные. А то, что риски коммерческие - пусть волнует кого-то другого.

На финал, конечно, возможные ошибки правительства Москвы будут оплачены из бюджета, то есть из нашего кармана. Так что не жалко...

Анатолий Баранов

PS. Да, забыл о коррупции. Несколько лет назад некий вице-мэр Москвы категорически отверг предложение тогдашнего мэра подмосковных Химок (крупнейшего города Пдмосковья с населением больше 200 тысяч человек) построить легкое метро от станции "Химки" до станции метро "Планерная". Если по прямой, то 3,5 километра. Если по потенциальному пассажиропотоку, то никак не меньше, чем по всему МЦК. Причем строительство за счет Химок. Но не дал разрешения. Дескать, "фиолетовая" ветка метро и так перегружена. Зато на строительство никому не нужных линий за счет бюджета столицы - зеленая улица...