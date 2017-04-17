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Московский листок

Дядя Сэм всё откровеннее огрызается на КНДР

Опубликовано 17.04.2017 в разделе комментариев 0

сша империализм кндр кризис милитаризм
Дядя Сэм всё откровеннее огрызается на КНДР

Вице-президент США Майкл Пенс заявил, что Америка стремится к миру, но «всегда добивалась мира посредством силы». Об этом он рассказал в ходе посещения демилитаризованной зоны на Корейском полуострове, передает ТАСС. 

По его словам, новая администрация США во главе с президентом Дональдом Трампом не намерена следовать политике «стратегического терпения» в отношении ракетно-ядерной проблемы КНДР. Пенс отметил, что США решительно настроены на обеспечение безопасности на Корейском полуострове переговорами и мирными средствами. При этом он не исключил иных вариантов действий, подчеркнув, что союзнические обязательства Вашингтона перед Сеулом «нерушимы». 

Утром в понедельник, 17 апреля, Пенс прибыл на американскую военную базу в Южной Корее Кэмп-Бонифас, чтобы провести совещание с военачальниками и встретиться с военнослужащими армии США. Он отправился в десятидневную рабочую поездку по странам Азиатско-Тихоокеанского региона 15 апреля. 

Визит Пенса проходит на фоне усиливающейся напряженности на Корейском полуострове. За два дня этого сообщалось, что Пхеньян предпринял очередную попытку провести испытания новой ракеты. Южнокорейские военные объявили, что пуск был произведен с полигона возле города Синпхо в провинции Хамген-Намдо на западе КНДР и закончился неудачей. В Пентагоне подтвердили, что зафиксировали пуск ракеты, которая взорвалась почти сразу после старта, ее тип уточняется.

Напомним, 15 апреля в столице Северной Кореи Пхеньяне прошел масштабный военный парад. Принимал его лидер страны Ким Чен Ын, а больше всего внимания западных журналистов привлекли новые баллистические ракеты подводных лодок - Reuters сообщает, что две массивные ракеты с окрашенными в белый цвет носами - это БРПЛ Pukkuksong-2. 

Парад в Пхеньяне проходил по случаю национального праздника - 105-й годовщины со дня рождения первого лидера страны Ким Ир Сена, деда Ким Чен Ына. В Twitter фото с парада можно посмотреть по хэштегу #Pyungyang.  

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