Полицаи не пропускают к Москве колонну протестующих дальнобойщиков

На МКАД в районе подмосковного города Реутова полиция заблокировала колонну дальнобойщиков, протестующих против системы "Платон", сообщает РБК со ссылкой на секретаря Объединения перевозчиков России (ОПР) Сергея Рудаметкина.

"У нас восемь грузовых машин и один микроавтобус располагаются на втором километре МКАД, около Реутова. Автобус оклеен символикой нашей организации. Вокруг наших машин находится семь машин полиции, пока проводятся беседы", - рассказал Рудаметкин.

"Медиазона" пишет, что дальнобойщики собрались на парковке торгового центра "Шоколад". По данным издания, которое ссылается на того же Рудаметкина, всего на стоянке находятся 29 фур и около 60 патрульных машин. Телеканалу "Дождь" Рудаметкин рассказал о восьми машинах протестующих и 16 полицейских машинах.

Полиция требует от дальнобойщиков покинуть парковку, ссылаясь на то, что это частная территория. Протестующие намерены провести переговоры с администрацией торгового центра.

Полиция сорвала протест на Теплом Стане возле ТЦ "Мега"

Как сообщает издание "Настоящее время" со ссылкой на организаторов, утром 17 апреля дальнобойщики хотели поставить машины возле Реутова на востоке от Москвы и на юге, возле торгового комплекса "Мега" на Теплом Стане. План с Теплым Станом не сработал, там были заблокированы две машины. Остальные поставили по плану "Б" на МКАД в Реутове. Однако и сюда быстро подтянулись силы полиции.

"Ночью нам пришлось передислоцироваться, но и тут нас окружили, начинают прессовать, приехало около пяти машин полиции, пытаются нас и отсюда вытеснить", - рассказал "Новой газете" координатор подмосковных протестов дальнобойщиков.

Акции протестов дальнобойщиков против сбора платы за проезд по федеральным трассам проходят по всей России с 27 марта. По данным Общества защиты прав потребителей (ОЗПП), с середины марта граждане из 34 регионов РФ заявили о фактах заметного снижения ассортимента продуктов питания в предприятиях розничной торговли, а также отметили существенный рост цен на отдельные позиции. В организации предупреждают о возможном дефиците мяса, овощей, фруктов, гигиенических и моющих средств, если кризис со снабжением не будет устранен в ближайшее время.

Бастующие водители требуют переговоров с премьер-министром России Дмитрием Медведевым и главой российского Минтранса Максимом Соколовым, поскольку проблемы не решаются на уровне местных властей, но власти предпочитают бороться с протестами репрессивными и запретительными методами. 10 апреля Роскомнадзор заблокировал приложение Zello, работающее как рация и используемое дальнобойщиками для общения и координации.

В Дагестане, где акция приобрела самый массовый характер, автопробег дальнобойщиков заблокировала Нацгвардия. Протестующие жалуются на провокации, которые организуют лица, действующие в интересах властей, в том числе на стрельбу из травматического оружия, которая была затеяна, чтобы оправдать использование силы против протестующих.

5 апреля в Москве был задержан лидер дагестанских дальнобойщиков Рустам Малламагомедов на выходе с пресс-конференции, посвященной забастовке. В тот же день его отпустили из полиции без предъявления обвинений.

В Волгограде в акции вмешался местный бизнесмен с пистолетом, который заявил, что протестующие портят ему бизнес.

Система "Платон" действует с 15 ноября 2015 года. С окончанием льготного периода 15 апреля 2017 года тариф должен был вырасти вдвое - с 1,53 рубля до 3,06 рубля за километр пути. Однако правительство приняло решение фактически продлить льготный период и проиндексировать тариф лишь на 25% (до 1,91 руб.).

Плата, обязательная для всех большегрузов от 12 тонн, взимается как с российского, так и с иностранного транспорта и направляется в Федеральный дорожный фонд. В настоящее время штрафы за неоплату проезда по федеральной трассе составляют пять тысяч рублей и 10 тысяч рублей - за повторное нарушение в течение года.

Отметим, что и в Волгограде протестующих дальнобойщиков всё чаще посещают провокаторы. 15 апреля вооруженный пистолетом мужчина пытался разогнать стачку дальнобойщиков против "Платона", сообщает "Кавказский узел" со ссылкой на главу Союза грузоперевозчиков и предпринимателей региона Аллу Бег.

"Дальнобойщики позвонили мне и сообщили, что человек на черном автомобиле угрожает оружием. Когда он уезжал, то сказал: "Ну, стойте, сейчас приедет бригада, с вами разберется". Ранее этот человек приезжал на место акции ночью и выкрикивал, что мы портим ему бизнес. Человек тогда пытался осуществить провокацию, но уехал ни с чем", - рассказала Алла Бег.

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