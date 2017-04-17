Единоросс Неверов не верит, что владеет виллой в Смоленской области

Вице-спикер госдумы Сергей Неверов категорически отрицает наличие у него незадекларированной недвижимости в Смоленской области, о которой ранее сообщал телеканал "Дождь". Единоросс настаивает на том, что объект, о котором идет речь, это не "дача Неверова", а "отреставрированный Дом ветеранов", передает РБК.

"У меня в связи с публикацией появляется предположение, что данная публикация - не что иное, как намеренная попытка дискредитации лиц, в отношении которых размещен материал, которая приурочена к публикации сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутатов Госдумы, а также их супругов и несовершеннолетних детей", - заявил депутат. Неверов сообщил, что намерен обратиться в редакцию "Дождя" с требованием откорректировать публикацию. Размещение его комментария с опровержением материала в эфире "Дождя" его тоже устроит, добавил зампред Госдумы. Он пояснил, что хочет "дать "Дождю" шанс" и потому пока не обращается в суд.

По словам Сергея Неверова, на участке, который местные жители называют "дачей Неверова", на самом деле находится отреставрированный Дом ветеранов. Депутат посещал его, когда поздравлял обирающих там пенсионерок с 8 Марта. "Естественно, я туда приезжал и останавливался неоднократно, так как шла стройка и были привлечены средства частных лиц, я осуществлял контроль, чтобы качественно была проведена работа", - добавил он, уточнив, что во время поездок останавливался у частных лиц. Депутат опроверг информацию о том, что в регионе бывает его семья, и заявил, что его жена никогда не была в Смоленской области. Он только планирует приобрести в области недвижимость и прописаться. Неверов настаивает на том, что в настоящее время не имеет в Смоленской области недвижимости ни в собственности, ни в аренде, уточняет "Дождь" со ссылкой на комментарий депутата.

Накануне телеканал обнародовал итоги расследования, которое позволило связать усадьбы в Новодугинском районе Смоленской области с видными единороссами. Местные жители называют среди владельцев спикера Госдумы Вячеслава Володина, секретаря генсовета ЕР Сергея Неверова и депутата Николая Панкова. Участков нет в декларациях депутатов, указывает "Дождь".

Отметим, что и прочие однопартийцы Неверова, судя по их декларациям, беднее церковных мышей, и нет у них ни яхт, ни виноградников в Италии, ни дворцов на Чёрном море - всё это выдумки ЦРУ... Но самый бедный из представителей правящей партии - премьер и недавний президент РФ Медведев. Премьер-министр России Дмитрий Медведев в 2016 г. заработал 8 млн 586 тыс. 974 руб. 69 копеек, что на 180 тыс. меньше, чем годом ранее. Согласно декларации Медведева о доходах за 2016 год, распространенной пресс-службой правительства, недвижимость премьер-министра осталась прежней. В собственности Медведева числятся арендованный на 49 лет земельный участок площадью 47 соток в России.

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