Путин и Медведев провели коллективный "экономический молебен" перед визитом премьера в Госдуму

Президент России Владимир Путин встретился с премьер-министром Дмитрием Медведевым в резиденции Ново-Огарево, сообщается на сайте Кремля.

19 апреля Медведеву предстоит выступление перед депутатами Госдумы, и премьер приехал к главе государства обсудить свой отчет перед парламентариями, о чем ранее 17 апреля пресс-секретарь Дмитрий Песков рассказал РИА "Новости".

Напомним, депутаты от фракции КПРФ требовали проверить материалы фильма Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального "Он вам не Димон", в котором рассказывается о яхтах, усадьбах и прочих тайных активах премьер-министра. Но парламентарии на общем голосовании выступили против этой проверки.

Немногим ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал не вовлекать парламент в проверку фактов расследования политика Алексея Навального, так как "пострадавшей стороны нет, фактов взятки нет", а фильм ФБК "распространяет лживую информацию".

Медведев сообщил президенту, что экономика России вошла в стадию роста, а промышленность поднимается. "В целом ситуация в экономике действительно за последний год изменилась. Наша экономика вошла в стадию роста, мы наблюдали это и в конце прошлого года, и в начале этого года наблюдаем. В частности, по итогам прошлого года - это очень важно - рост промышленного производства составил 1,3%", - рассказал премьер-министр. Промышленность поднимается, хотя это усредненный рост, резюмировал Медведев.

В этот раз правительство выходит на отчет с неплохими оценками современного состояния российской экономики. "Эти оценки в настоящий момент подтверждаются и целым рядом аналитических агентств, которые наблюдают за состоянием дел в нашей экономике и говорят о том, что с довольно сложных сценариев развития наша экономика выходит на позитивный сценарий, что получает отражение в их оценках", - сказал глава кабмина, заметив, что это экспертное мнение.

Инфляция, считает Медведев, тоже достигла низких рубежей. "За прошлый год она - год к году - составляет около 5%, что является беспрецедентным за всю современную историю Российской Федерации. Для обычных граждан, для людей это означает возможность просто приобретать продукты питания, товары без инфляционной наценки, которая, кстати сказать, еще несколько лет назад у нас составляла двузначную величину. Сейчас это 5%, но в этом году, как известно по прогнозам, планируется менее 4%", - сказал премьер.

Глава правительства подчеркнул, что это позволит людям планировать свои доходы и расходы. "Кстати, по поводу доходов тоже, мне кажется, отрадный момент: у нас за прошлый год почти две трети, а иными словами 64%, доходов создается за счет несырьевых источников, это так называемые ненефтяные доходы. И это означает, что меняется структура экономики. Это, понятно, связано с колебаниями цен на нефть. В этом году немножко нефть подрастает, и эта структура чуть-чуть меняется, но в целом вектор понятен: несырьевые доходы растут, сырьевые доходы снижаются. И этот курс мы обязаны поддержать", - пояснил Медведев.

Кроме того, дефицит и государственный долг, считает премьер, "находятся на приемлемом уровне". "Практически - если говорить о государственном долге - он не растет, но дефицит мы стараемся уменьшать. В соответствии с Вашим поручением подготовлены меры по снижению бюджетного дефицита на ближайшую трехлетку", - подчеркнул премьер.

Медведев отметил, что по некоторым отраслям рост "очень впечатляющий". Это касается фармацевтической промышленности, которая выросла, по его словам, на 24%, и 70% лекарств производятся в России, а также сельского хозяйства, где рост составил 5%, увеличение производства машин и комбайнов, тракторов для сельского хозяйства - на 60%.

Кроме того, глава правительства отметил, что уровень безработицы в России - 5,5% от экономически активного населения, в то время как в странах Запада он равен в среднем 10%. Здесь Путин согласился, что "и больше там есть".

Медведев также перечислил 10 приоритетов, которые реализуются правительством по поручению президента. Это здравоохранение, образование, ипотека, жилищно-коммунальное хозяйство, вопросы инфраструктуры, в частности экспорта, вопросы малого бизнеса, контрольно-надзорной деятельности, вопросы, связанные с ситуацией в моногородах, и дорожное строительство. Он упомянул и о моратории на увеличение налогов и помощи регионам.

Владимир Путин напомнил о решении "главной задачи", а именно о строительстве современной, высокотехнологичной экономики в России. Медведев согласился, что центральный пункт повестки дня - "создание современной высокоэффективной, высокотехнологичной экономики, которая генерирует основные доходы, чтобы мы были менее зависимы от нефтяных доходов".

- Бедняжки, - смеётся редактор ФОРУМа.мск Д.Чёрный, - уже, наверное, позабыли, как общаться без телекамер, но протокол увещеваний, которые необходимо направлять в сторону нищающих масс - того требует, вот поэтому особенно на кульминации, когда Путин заговорил о "высоко-высоко", высокоэффективной и ещё выше, в то время как он же, своей же рукой проводит деиндустриализацию, закрывает и банкротит тысячи заводов, то есть прямо провоцирует и рост безработицы и технологическое отставание РФ, - вот именно тут я понял, что они как бы и не уходили с пасхальных торжеств, и всё продолжают коллективно молиться, "заговаривать" экономику, обычно это удаётся на денёк-два, гражданам РФ даже легче дышится после таких животворящих слов, но потом, правда, снова глаза опровергают впечатления ушей, а рабочие места (да-да, те самые, обещанные Путиным в 2012-м - высокотехнологичные, высоко-высОко - сколько он там их наобещал? тысячи? и сколько их создано за пятилетку? вы тоже подзабыли? ничего об этом не слышали, как и о конкретном "плане Путина"?) ниоткуда не берутся, и так, без изменений к лучшему, а только "заговаривая" уши населения, разваливая и приватизируя советское наследие - Митя с Вовой живут пятилетками, а не только "трёхлетками" (термин из педиатрии? Митяю очень подходит по росту)...