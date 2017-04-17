КНДР обвинила США в развязывании ядерной войны

Политика Вашингтона, направленная на эскалацию напряженности на Корейском полуострове в любой момент может привести к "полномасштабной ядерной войне", заявил постоянный представитель КНДР при ООН Ким Ин Рён. "Ядерная война может начаться на Корейском полуострове в любой момент", - цитирует ТАСС представителя КНДР. Он осудил США и Южную Корею за проведение беспрецедентных по масштабу военных учений, предупредив об их последствиях для мира в регионе.

При этом, северокорейский дипломат подчеркнул, что Пхеньян готов "принять контрмеры" против любых агрессивных действий США.

Ранее президент Республики Корея Хван Гё Ан и вице-президент США Майкл Пенс опубликовали совместное заявление, в котором предупредили, что США и Республика Корея быстро введут дополнительные санкции в отношении КНДР в случае осуществления ей новых военных провокаций.

Напомним, накануне Северная Корея провела новое испытание баллистической ракеты, приуроченное к 105-летию со дня рождения основателя КНДР Ким Ир Сена. По информации американской разведки, ракета взорвалась через пять секунд после запуска. Власти США назвали это «хорошей новостью».