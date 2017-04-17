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Московский листок

КНДР обвинила США в развязывании ядерной войны

Опубликовано 17.04.2017 в разделе комментариев 4

КНДР обвинила США в развязывании ядерной войны

Политика Вашингтона, направленная на эскалацию напряженности на Корейском полуострове в любой момент может привести к "полномасштабной ядерной войне", заявил постоянный представитель КНДР при ООН Ким Ин Рён. "Ядерная война может начаться на Корейском полуострове в любой момент", - цитирует ТАСС представителя КНДР. Он осудил США и Южную Корею за проведение беспрецедентных по масштабу военных учений, предупредив об их последствиях для мира в регионе.

При этом, северокорейский дипломат подчеркнул, что Пхеньян готов "принять контрмеры" против любых агрессивных действий США.

Ранее президент Республики Корея Хван Гё Ан и вице-президент США Майкл Пенс опубликовали совместное заявление, в котором предупредили, что США и Республика Корея быстро введут дополнительные санкции в отношении КНДР в случае осуществления ей новых военных провокаций.

Напомним, накануне Северная Корея провела новое испытание баллистической ракеты, приуроченное к 105-летию со дня рождения основателя КНДР Ким Ир Сена. По информации американской разведки, ракета взорвалась через пять секунд после запуска. Власти США назвали это «хорошей новостью».

 



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Всего комментариев к статье: 4
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(без названия)
Дональд Трамп(из хороших новостей) написал 17.04.2017 22:35
Торопиться не будем,господа, показав свою решимость в Сирии, дадим животным последний шанс одуматься. Авианосцов на всех животных у нас хватит....
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(без названия)
Левон Казарян написал 17.04.2017 22:31
Расщепление Кореи на две части произошло сразу после применения атомного оружия деления (урана или плутония), что уже создавало аллюзию на ядерную войну. Тогда объединение Кореи требует применения ядерного оружия синтеза (теромоядерной бомбы).
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Скоро, очень скоро...
Ким Чен Ын написал 17.04.2017 22:25
Спешить не будем, товарищи, пусть пиндосы все авианосцы подгонят поближе, чтобы накрыть их одним ударом. Вот тогда и начнем!
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(без названия)
хорошая новость написал 17.04.2017 22:24
Весь посыл представителя КНДР сводится к формуле-"держите меня я припадочный".Этой же формулы придерживается гебешник кремлевский.Какое то время срабатывало...теперь- нет."Ракета взорвалась при запуске..."-вот и ответ.Пугать они могут только своих баранов внутри страны, а когда "светит получить по сопатке", сразу "она утонула"...
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