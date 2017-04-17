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Московский листок

Вандалы провели на Ваганьковском локальную декоммунизацию

Опубликовано 17.04.2017 в разделе комментариев 2

москва вандализм декоммунизация
Вандалы провели на Ваганьковском локальную декоммунизацию

Неизвестные вандалы осквернили могилы героев Великой Отечественной войны на Ваганьковском кладбище. Столичная полиция возбудила уголовное дело по статье "Надругательство над телами умерших и местами их захоронения", сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Москве. Ведется розыск злоумышленников. 

В полицию обратилась дочь Героя Советского Союза Петра Марютина. По ее словам, инцидент произошел в период с 1 по 14 апреля. "С памятника было сколото фото отца, на котором он изображен с орденом на груди. Цветник разломан, а белая звезда, которая украшала памятник, валялась на другой могиле", – рассказала она "Московскому комсомольцу". 

Также пропали фотографии с могил инженера Юрия Карпова и героя войны Александра Дивочкина. С обелиска на могиле Дивочкина спилили железную звезду. Охранники кладбища рассказали, что ночью 9 апреля спугнули на погосте хулигана, который орудовал зубилом у одной из могил. Администрация Ваганьковского кладбища пообещала восстановить могилы ко Дню Победы. 

Петр Марютин был заместителем командира эскадрильи 288-го штурмового авиаполка 57-й смешанной авиадивизии 11-й армии Северо-Западного фронта. В войну совершил 126 боевых вылетов, за героизм и мужество был удостоен звания Героя Советского Союза, ордена Ленина и медали "Золотая Звезда". Александр Дивочкин участвовал в Демянских боях, сражениях на Курской дуге, освобождении Украины, Венгрии, Австрии, Чехословакии. Удостоен звания Героя Советского Союза.

Напомним, аналогичное преступление в Ленинграде недавно сделало шаг к правосудию. Василеостровский суд Петербурга 10 апреля арестовал на два месяца двух мужчин, подозреваемых в вандализме и осквернении могил на Смоленском кладбище города. Об этом говорится в сообщении в официальном аккаунте Санкт-Петербургского городского суда в Telegram. 

В сообщении отмечается, что всего перед судом предстали четыре фигуранта уголовного дела о надругательстве над телами умерших и местами их захоронения (статья 244 УК РФ). Следствие добивалось избрания для них меры пресечения в виде заключения под стражу и домашнего ареста. 

Однако судья Юрий Гершевский удовлетворил данное ходатайство лишь частично: двум подозреваемым был назначен арест, поскольку это граждане из другого региона и ранее судимые. Еще один обвиняемый был отправлен под домашний арест. Ему, по данным "Фонтанки", 17 лет, он нигде не работает и не учится. 

Четвертой подсудимой оказалась несовершеннолетняя учащаяся медико-технического колледжа. Она отпущена под подписку о невыезде.  

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Всего комментариев к статье: 2
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ни и что?
анатолий1 написал 17.04.2017 22:43
ЕЩЕ УДИВЛЯЕТЕСЬ? Это ведь не оскорбляет "чувств верующих".
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Если ты выстрелишь в прошлое из пистолета, будущее выстрелит в тебя из пушки.
Э то что?! написал 17.04.2017 22:39
Пистолет ли, или зубило было орудием вандализма. Судьба накажет варваров рано или поздно...
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