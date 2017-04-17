Вандалы провели на Ваганьковском локальную декоммунизацию

Неизвестные вандалы осквернили могилы героев Великой Отечественной войны на Ваганьковском кладбище. Столичная полиция возбудила уголовное дело по статье "Надругательство над телами умерших и местами их захоронения", сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Москве. Ведется розыск злоумышленников.

В полицию обратилась дочь Героя Советского Союза Петра Марютина. По ее словам, инцидент произошел в период с 1 по 14 апреля. "С памятника было сколото фото отца, на котором он изображен с орденом на груди. Цветник разломан, а белая звезда, которая украшала памятник, валялась на другой могиле", – рассказала она "Московскому комсомольцу".

Также пропали фотографии с могил инженера Юрия Карпова и героя войны Александра Дивочкина. С обелиска на могиле Дивочкина спилили железную звезду. Охранники кладбища рассказали, что ночью 9 апреля спугнули на погосте хулигана, который орудовал зубилом у одной из могил. Администрация Ваганьковского кладбища пообещала восстановить могилы ко Дню Победы.

Петр Марютин был заместителем командира эскадрильи 288-го штурмового авиаполка 57-й смешанной авиадивизии 11-й армии Северо-Западного фронта. В войну совершил 126 боевых вылетов, за героизм и мужество был удостоен звания Героя Советского Союза, ордена Ленина и медали "Золотая Звезда". Александр Дивочкин участвовал в Демянских боях, сражениях на Курской дуге, освобождении Украины, Венгрии, Австрии, Чехословакии. Удостоен звания Героя Советского Союза.

Напомним, аналогичное преступление в Ленинграде недавно сделало шаг к правосудию. Василеостровский суд Петербурга 10 апреля арестовал на два месяца двух мужчин, подозреваемых в вандализме и осквернении могил на Смоленском кладбище города. Об этом говорится в сообщении в официальном аккаунте Санкт-Петербургского городского суда в Telegram.

В сообщении отмечается, что всего перед судом предстали четыре фигуранта уголовного дела о надругательстве над телами умерших и местами их захоронения (статья 244 УК РФ). Следствие добивалось избрания для них меры пресечения в виде заключения под стражу и домашнего ареста.

Однако судья Юрий Гершевский удовлетворил данное ходатайство лишь частично: двум подозреваемым был назначен арест, поскольку это граждане из другого региона и ранее судимые. Еще один обвиняемый был отправлен под домашний арест. Ему, по данным "Фонтанки", 17 лет, он нигде не работает и не учится.

Четвертой подсудимой оказалась несовершеннолетняя учащаяся медико-технического колледжа. Она отпущена под подписку о невыезде.

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