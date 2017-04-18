СМИ уличили правоверную Поклонскую в утайке доходов мужа

В сетевых СМИ снова пикантное толковище по поводу зампреда Госдумы по безопасности и борьбе с коррупцией легендарной Н.Поклонской.

В связи с всеобщей подачей деклараций о заработках за 2016 г. дотошные блогеры уличили ее в том, что она не указала доходов своего второго мужа, о котором раньше рассказывала столько хорошего.

Уж кто-кто, ехидничают сетевые юмористы, а Наталья Владимировна, как глава думской комиссии по доходам и расходам депутатов, должна была быть предельно честной и тут. Да и не годится, мол, верующей барышне сожительствовать с неизвестным. Это же блуд получается.

- А вы не задумывались, кстати, почему одним из первых подловило Няшу на неискренности уральское ИА «Znak.com»? – с вопроса начал комментарий наш обозреватель-фельетонист Александр Головенко. – Попробую объяснить. Именно этот портал в июне 2015 г. написал, что сюда, в Свердловскую область, прокурор Крыма Поклонская тайком приезжала к своему духовнику. И, очевидно, получив его благословение, тайно венчалась в одной из церквей. Опубликовали даже ее фото.

В журналистском расследовании называлась и фамилия счастливого избранника – будто бы это Андрей Красильников. Бывший федеральный инспектор по Крыму и штатный сотрудник генпрокуратуры. С тех пор, очевидно, Наталья Владимировна у сотрудников этого СМИ на примете. Тем более, что опровержений, как мы говорим, не последовало (https://www.znak.com/2015-06-02/reyderskiy_zahvat_monah_s_kriminalnym_proshlym_i_pokoynyy_vor_v_zakone_chto_svyazyvaet_prokurora_kry).

Почему я об этом знаю? Уже объяснял: потому что редакция ресурса находится в Екатеринбурге. Стало быть, его сотрудники - мои земляки и коллеги. Слежу за их творчеством. Уверен, что не я один.

Вы помните, как пафосно на пресс-конференции В.Путина17 декабря 2015 г. прозвучал вопрос про криминальный бизнес удачливых сыночков генпрокурора и его личное им покровительство? Дело-то было как раз после выхода в свет разоблачительного блокбастера «Чайка».

Вспомнили? Так задала этот смелый и каверзный вопрос президенту журналистка «Znak.com» Екатерина Винокурова. И спросила: почему нет официальной реакции на эти сенсационные разоблачения? (https://www.youtube.com/watch?v=JtFQu32-bmw ).

Чем, конечно, поставила всеми любимого вождя в крайне неудобную позицию. Он же не привык ни перед кем отчитываться. И сгоряча пообещал, что проверкой законности бизнеса Чаек займется Контрольное управление президента. Оно же и выяснит, было или не было в действиях их сердобольного папеньки пресловутого «конфликта интересов».

Прошло 16 месяцев. Результатов проверки никто не огласил. Папа Чайка переназначен на новый срок. Обманул, выходит, Владимир Владимирович страну и мир? Ай-яй-яй. Нехорошо-с.

А 23 декабря прошлого года на такой же встрече с журналистами кто спросил гаранта насчет колонии Евг.Чудновец за репост видеоролика и осуждения на 7 лет О.Севастиди за СМС-ку 8-летней давности? Правильно. Все та же свердловчанка Ек.Винокурова из «Znak.com».

Тут Владимир Владимирович, очевидно, сообразив, с кем имеет дело, пообещал разобраться и слово свое сдержал. Невинно осужденных женщин выпустили на свободу. Правда, за фабрикацию против них уголовных дел никого не наказал.

Вот из-за таких, как говорят, прекрасных дам и острых вопросов хозяин Кремля и отказался нынче от ежегодно проводимой в апреле «прямой линии» с народом.

А ну как начнут спрашивать о теракте в его родном Петрограде и почему никто из ротозеев-силовиков не разжалован? Про яхты, конечно, и виноградники Димона. Про невозможно нищенские пенсии и зарплаты бюджетников на фоне все возрастающих многомиллионных «заработков» министров и депутанов. Которым любой бизнес априори запрещен по закону. Еще могут спросить: «А что мы делаем в Сирии?». «Грузы-200» постоянно же идут оттуда в Россию.

Однако вернемся к нашей Няше. Никому, и мне в том числе, нет дела, что она живет с любовником. Что касается ее набожности, то ее показушность прекрасно высмеяла известный политик Нина Останина в сатирических заметках «Воровская «Мурка» - гимн партии власти?».

Люди другое спрашивают: «Врать-то зачем»? Ведь несолидно просто, занимая столь высокий государственный пост, то и дело уподобляться барону Мюнхгаузену. Бронзовая башка бюста экс-царя у нее, видите ли, замироточила…

Тут, я думаю, надо иметь в виду, что провинциальная наша прелестница окончила Харьковскую школу МВД, когда Украина совсем отвязалась от России. Наверно, там она и постигала азы разводок, лукавства, лживых обещаний, двоедушия.

Такой, к слову, была и внешняя политика «самостийных» вождей постсоветской Украины по отношению к России. От пана Кравчука до пана Януковича – извините уж великодушно.

Похоже, эти качества только укрепились в подзащитной за 12 лет служения органам генпрокуратуры «незалэжной нэньки». Выгодно для себя врать стало ее привычкой. Она начала походить на гоголевского Хлестакова, который вдохновенно сочинял небылицы и сам же им верил.

В марте 2015 г. в она считалась «символом крымской весны». И тогда ей было выгодно говорить, что у нее дома все ok. Послушная дочь и любящий второй муж. Имя его и место работы и не назвала даже журналистам НТВ, снимавшим про нее фильм «Путь на родину».

Но в сентябре 2016 г. ее по воле хозяина Кремля сделали депутатом ГД от «ЕдРа». И в декларации за тот год надо было указать и доходы супруга. А где его взять, если его нет? Ну, соврала... Так за это же не сажают.

Только не надо думать, будто панночка Поклонская - главное зло в Думе. Нет, конечно. Там такие есть орлы. Она всего лишь винтик в том огромном механизме под названием «Партия жуликов и воров», где послушно играет отведенную ей роль.

И если ей сказали, что «детектор лжи» для борьбы с коррупцией не нужен, она как попка и повторяет эту заведомую чушь…