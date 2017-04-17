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Московский листок

Турецким республиканцам-оппозиционерам не дадут выйти на митинги: ЧП продлили

Опубликовано 17.04.2017 в разделе комментариев 1

турция реакция империя референдум социальныйрегресс монархия
Турецким республиканцам-оппозиционерам не дадут выйти на митинги: ЧП продлили

Турция после проведения в стране референдума о поправках к конституции продлевает длящийся почти девять месяцев режим чрезвычайного положения, введенный в июле 2016 года после неудавшегося переворота военных. Сразу после начала его действия правящая Партия справедливости и развития заявляла, что режим ЧП продлится не более полугода. 

Однако, как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на телеканал NTV, решение о продлении чрезвычайного положения, судя по всему, уже принято в Совете национальной безопасности страны. 

Попытка военного переворота была совершена в Турции в ночь на 16 июля 2016 года, но планы мятежников провалились. Анкара обвиняет в организации переворота мусульманского богослова Фетхуллаха Гюлена, который в настоящий момент проживает на территории США. 

Сразу после путча в стране была проведена беспрецедентная чистка, которая затронула почти 10 тысяч полицейских, около семи тысяч военных, большинство из которых было арестовано, и почти 44 тысячи работников образования. 

Нынешнее продление режима чрезвычайного положения ставит крест на массовых акциях протеста, которые могли бы пройти в трех крупнейших городах Турции - Стамбуле, Анкаре и Измире, жители которых проголосовали против поправок. Вообще по стране противников перехода Турции к президентской республике оказалось чуть менее половины. Оппозиция уже заявила о требовании пересчета голосов, подозревая власти в фальсификации результатов референдума, однако инициировать массовые протесты она не сможет из-за продленного режима чрезвычайной ситуации. Любой протест будет жестоко подавлен властями. 

Отметим, что нынешние изменения в конституцию Турции, одобренные на прошедшем в воскресенье референдуме, наделяют президента страны правом объявления чрезвычайного положения (ст.119 конституции), но требует парламентского одобрения для начала их действия.

От редакции: Поражает во всей этой истории с "единодушным" широким (по форме - демократическим) шагом назад, в Османскую империю, даже не собственная дурь воодушевлённой толпы (со словами "светское государство - не для нас" фактически уже радующейся репрессиям, потере социальных свобод и гарантий), поражает неадекватная гордость репортёров телеанала "Россия-1"! Гордость за выбор Турции, который определили на самом деле считанные проценты, и если бы Анкара, Стамбул и Измир могли бы сейчас митинговать - они бы там реальный референдум провели, переходящий в прямую демократию и народный трибунал, на баррикадах, как уже в Стамбуле было в 2013-м. И Эрдоган, тогда лишь покусившийся на памятник, символизирующий победу Ататюрка и республики над султанатом (в этом памятнике запечатлён и лик нашего товарища Фрунзе, кстати: Красная Армия тогда поддержала республиканцев - чего предсказуемо не смогла сделать ФСБ во время летнего военного заговора с целью скинуть "султана" Эрдогана) - тогда был в шаге от импичмента, который парламент ему бы устроил запросто, его ждала бы судьба южнокорейской президентши. Но - пересидел и перехитрил.

И вот теперь со словами "требования возвращения смертной казни звучали на митингах" (какие весомые статистические данные) этот султан будет решать, вводить секирбашка или нет. И "Россия-1" будет ему аплодировать, потому что влиятельные сторонники "возвращения исторической справедливости" в виде монархии в РФ - отчего-то надеются по принципу "смогла Турция, сможем и мы"... На наших глазах соседняя страна шагнула в пучину бедности, произвола, свернула с дороги "справедливости и развития" - а мы ещё и радуемся на центральном телеканале. Тут же вспоминается недавний феномен "трампнашизма" - ТВ давно и очень серьёзно болеет. И видимо тут как раз поможет только секирбашка - причём революционная уже мера. Всё руководство, как часть регрессивного государственного механизма - должно отпасть от телевизионной империи, чтобы не сеять мракобесные настроения и монархические восторги.

Д.Ч. 



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
!@!@TO-BOG-TOT-DA!& написал 18.04.2017 00:00
-Таки дрпыгач аль стамбули сможет взять за горло бесноватых гав-ноликов и безумных вчонкиных - а это уже немало! Будут знать, как устраивать экологические и цветные революции в угоду 3,1416-дарастическому америстану и раз-вротной еуропке!
В СССР эта публика, вместе с примкнувшими к ней тупыми, вечнопьяными роботами-матаголиками таки смогла взять власть и устроить развал страны и геноцид тупых населюков, в Китае ее таки на тянямене раскатали по асфальту, а в тюркостане - просто выдавили от власти! То таки да! Таки теперь страной и дальше будет рулить сумасшедший... Таки вот курдам бы подбросить ракеток, патрончиков. То таки да...
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