Турецким республиканцам-оппозиционерам не дадут выйти на митинги: ЧП продлили

Турция после проведения в стране референдума о поправках к конституции продлевает длящийся почти девять месяцев режим чрезвычайного положения, введенный в июле 2016 года после неудавшегося переворота военных. Сразу после начала его действия правящая Партия справедливости и развития заявляла, что режим ЧП продлится не более полугода.

Однако, как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на телеканал NTV, решение о продлении чрезвычайного положения, судя по всему, уже принято в Совете национальной безопасности страны.

Попытка военного переворота была совершена в Турции в ночь на 16 июля 2016 года, но планы мятежников провалились. Анкара обвиняет в организации переворота мусульманского богослова Фетхуллаха Гюлена, который в настоящий момент проживает на территории США.

Сразу после путча в стране была проведена беспрецедентная чистка, которая затронула почти 10 тысяч полицейских, около семи тысяч военных, большинство из которых было арестовано, и почти 44 тысячи работников образования.

Нынешнее продление режима чрезвычайного положения ставит крест на массовых акциях протеста, которые могли бы пройти в трех крупнейших городах Турции - Стамбуле, Анкаре и Измире, жители которых проголосовали против поправок. Вообще по стране противников перехода Турции к президентской республике оказалось чуть менее половины. Оппозиция уже заявила о требовании пересчета голосов, подозревая власти в фальсификации результатов референдума, однако инициировать массовые протесты она не сможет из-за продленного режима чрезвычайной ситуации. Любой протест будет жестоко подавлен властями.

Отметим, что нынешние изменения в конституцию Турции, одобренные на прошедшем в воскресенье референдуме, наделяют президента страны правом объявления чрезвычайного положения (ст.119 конституции), но требует парламентского одобрения для начала их действия.

От редакции: Поражает во всей этой истории с "единодушным" широким (по форме - демократическим) шагом назад, в Османскую империю, даже не собственная дурь воодушевлённой толпы (со словами "светское государство - не для нас" фактически уже радующейся репрессиям, потере социальных свобод и гарантий), поражает неадекватная гордость репортёров телеанала "Россия-1"! Гордость за выбор Турции, который определили на самом деле считанные проценты, и если бы Анкара, Стамбул и Измир могли бы сейчас митинговать - они бы там реальный референдум провели, переходящий в прямую демократию и народный трибунал, на баррикадах, как уже в Стамбуле было в 2013-м. И Эрдоган, тогда лишь покусившийся на памятник, символизирующий победу Ататюрка и республики над султанатом (в этом памятнике запечатлён и лик нашего товарища Фрунзе, кстати: Красная Армия тогда поддержала республиканцев - чего предсказуемо не смогла сделать ФСБ во время летнего военного заговора с целью скинуть "султана" Эрдогана) - тогда был в шаге от импичмента, который парламент ему бы устроил запросто, его ждала бы судьба южнокорейской президентши. Но - пересидел и перехитрил.

И вот теперь со словами "требования возвращения смертной казни звучали на митингах" (какие весомые статистические данные) этот султан будет решать, вводить секирбашка или нет. И "Россия-1" будет ему аплодировать, потому что влиятельные сторонники "возвращения исторической справедливости" в виде монархии в РФ - отчего-то надеются по принципу "смогла Турция, сможем и мы"... На наших глазах соседняя страна шагнула в пучину бедности, произвола, свернула с дороги "справедливости и развития" - а мы ещё и радуемся на центральном телеканале. Тут же вспоминается недавний феномен "трампнашизма" - ТВ давно и очень серьёзно болеет. И видимо тут как раз поможет только секирбашка - причём революционная уже мера. Всё руководство, как часть регрессивного государственного механизма - должно отпасть от телевизионной империи, чтобы не сеять мракобесные настроения и монархические восторги.

Д.Ч.