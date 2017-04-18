Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Дальнобои: стачка до победного конца!

Опубликовано 18.04.2017 в разделе комментариев 1

В студии Максима Калашникова – глава московской организации Организации перевозчиков РФ (ОПР) Сергей Рудометкин. Что решил комитет стачки накануне? 



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 1
Поделиться
Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
!@!@TO---BOG-TOT-ODA!& написал 18.04.2017 00:04

- Таки пусть стачат - достачатся дло того, что их таки роботами заменят... То таки да...
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • На каком основании вы считаете себя православным?:
Результаты
Интернет-ТВ
В Волгограде на бастующих дальнобойщиков напал мужчина с пистолетом
В Волгограде на бастующих дальнобойщиков напал муж...
15.04.2017
Дальнобои: стачка до победного конца!
Дальнобои: стачка до победного конца!
18.04.2017
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Рост промышленности в РФ достиг уровня статистической погрешности (0)
СМИ уличили правоверную Поклонскую в утайке доходов мужа (1)
Дальнобои: стачка до победного конца! (1)
Турецким республиканцам-оппозиционерам не дадут выйти на митинги: ЧП продлили (1)
Вандалы провели на Ваганьковском локальную декоммунизацию (2)
КНДР обвинила США в развязывании ядерной войны (5)
Путин и Медведев провели коллективный "экономический молебен" перед визитом премьера в Госдуму (5)
Единоросс Неверов не верит, что владеет виллой в Смоленской области (3)
Полицаи не пропускают к Москве колонну протестующих дальнобойщиков (4)
Москва приступает к третьему кольцу метро, не озаботившись рентабельностью второго (12)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Максим Калашников Максим Калашников: Дальнобои: стачка до победного конца!
Максим Калашников Максим Калашников: Кремлёвская ложь о возрождении ракетостроения
Дарья Митина Дарья Митина: Медвежoнoк как генератoр срача
Дарья Митина Дарья Митина: Был ли Ленин армянинoм?....
Дарья Митина Дарья Митина: Пoсмoтрим, чегo напечатают:)
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2016 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
      читайте нас также: pda | twitter | rss