В студии Максима Калашникова – глава московской организации Организации перевозчиков РФ (ОПР) Сергей Рудометкин. Что решил комитет стачки накануне?
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Кто владеет информацией,
владеет миром
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Дальнобои: стачка до победного конца!
В студии Максима Калашникова – глава московской организации Организации перевозчиков РФ (ОПР) Сергей Рудометкин. Что решил комитет стачки накануне?
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!@!@TO---BOG-TOT-ODA!& написал 18.04.2017 00:04
- Таки пусть стачат - достачатся дло того, что их таки роботами заменят... То таки да...