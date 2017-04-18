Рост промышленности в РФ достиг уровня статистической погрешности

Промышленное производство в России в марте в годовом выражении выросло на 0,8%, а по итогам первого квартала 2017 года рост составил 0,1%, сообщили в Росстате. И вот куда там говорить о каком-то там величии при росте промпроизводства в пределах статистической погрешности?

Ну а теперь еще глянем на курс рубля, который сугубо спекулятивным образом "укрепился" к доллару за месяц практически на рубль.

В СССР дураки были, считали рост производства в штуках - сколько сеялок-веялок произвели, сколько километров ситца, сколько танков... Поэтому, чтобы получить премию в квартал, нужно было эти самые сеялки-веялки как-то произвести, причем больше, чем вчера. А у нас-то умные, считают промышленный рост в волатильной валюте - и вообще ни хрена производить не нужно.

Мне вот только интерсно, на кого это всё рассчитано?

Вот, допустим, мы с Америкой пиписьками меряемся и собираемся их напугать нашими "Калибрами", а теперь еще и "Цирконами". Ну, "Цирконов" еще пока нет, есть только перспективная разработка. А "Калибры" есть, но их надо призвести в достаточном для войны количестве.

Вот известно, что американская промышленность производит для американской армии примерно 440 "Томагавков" в год. Сколько у нас - военная тайна, что понятно. По мнению ЦРУ, на боевом дежурстве находятся 2 дивизиона таких комплексов из 8 самоходных пусковых установок. Есть данные о кораблях, на вооружении которых стоят "Калибры". И получается, что ракет этих на вооружении никак не больше всего лишь годового производства "Томагавков" в США.

Но ведь надо конкурировать на равных, нет? Или уж не заикаться о вероятных военных действиях. По крайней мере до тех пор, пока промышленное производство не станет расти хотя бы раза в четыре быстрей, чем в Америке.

Иначе будет как в анекдоте брежневской поры.

Читает Леонид Ильич лозунг на заборе: "Догоним и перегоним Америку!"

- Нет, - говорит, - догонять нужно, а вот обгонять ни в коем случае.

- Почему, Леонид Ильич?

- Если обгоним, то увидят, что у нас жопа голая!

А.Б.