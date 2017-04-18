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Московский листок

Анатолий Баранов: Мировая война есть классический выход из мирового экономического кризиса

Опубликовано 18.04.2017 в разделе комментариев 1

кризис война кремль
Анатолий Баранов: Мировая война есть классический выход из мирового экономического кризиса

Дал небольшой комментарий "Свободной прессе" - они молодцы, следят за текущей ситуацией и стараются по каждому значимому поводу так какую-то свою точку зрения. Без них я бы этот информационный повод, пожалуй, пропустил бы... Ну и, естественно, не всё вошло. Дам полный вариант.

***

Согласно результатам опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), треть россиян допускают возможность войны между Россией и США.

В то же время «вооруженное столкновение России и США большинству наших сограждан (63%) по-прежнему кажется невозможным или крайне маловероятным», — говорится в материалах исследования. При этом абсолютно невероятным такое столкновение считают 16% опрошенных, маловероятным — 47%. Еще 16% говорят, что война весьма вероятна и может начаться, а 14% полагают, что она уже идет.

Три года назад, в марте 2014-го, по данным того же ВЦИОМ, соотношение было другим. Невозможной такую войну считали 25% опрошенных, 51% — что она маловероятна. 16% считали ее весьма вероятной и лишь 4% были уверены, что она уже идет.

— Как военный аналитик, оценивая количество и состояние накопленных вооружений, состояние мобилизационной готовности военной промышленности обеих сторон, уровень подготовки резерва и так далее, отвечу — нет, к большой войне никто не готов категорически, — отмечает главный редактор ФОРУМа. мск Анатолий Баранов. - Но как политический аналитик, оценивая качество принимаемых управленческих решений, я бы не был столь категоричен — если оборонно-промышленным комплексом можно руководить из Твиттера, то почему не принять решение о войне, исходя из социологических исследований? А вот как экономический аналитик — напомню, что мировая война есть классический выход из мирового экономического кризиса.
 

- 30 процентов это много или мало в таком вопросе? О чем говорит такой результат?

- Исходя из моего предыдущего ответа, и 30 процентов, и 130 – это ничто. Но с точки зрения психологического воздействия на вероятного противника – это значит много. Мы же «все как один умрем в борьбе за это»! Нас даже не волнует, что такое "это", мы умрем, не особо разбираясь. Разве такой народ можно победить? Как-будто при нанесении превентивного ядерного удара кого-то волнует психологический настрой тех, кто сгорит в очаге поражения. В Хиросиме было много людей, готовых на самурайский подвиг, но в первую секунду ядерного взрыва они испарились вместе с трусами и подлецами – и не отличишь по пятнам на оставшихся стенах, кто был кем. Я бы поинтересовался, кто из опрошенных хотя бы приблизительно разбирается в оценке последствий ядерного удара?

- За два года уменьшилось число тех, кто считает войну невозможной или маловероятной. В марте 2014 года невероятной такую войну считали, по данным ВЦИОМ, 25 процентов опрошенных, 51 процент говорили, что она маловероятна, 16 процентов считали ее весьма вероятной и лишь 4 процента высказывали мнение, что она уже идет. Чем объяснить такое изменение? Будет ли отрыв еще увеличиваться или уменьшаться и при каких условиях?

- Кто-то отвечает положительно на этот вопрос из-за неверной оценки и пропагандистской обработки, а кто-то – понимая, как катастрофически падает качество управления. То есть в этом вопросе два типа ответов, условно первый – «я готов погибнуть в борьбе за это», а второй – «от этих идиотов всего можно ожидать». Ну и общество глупеет тоже. Я не знаю, чему там учат в современных университетах, но в некоторых вопросах современные образованные молодые люди потрясающе стерильны. Ведь тридцать лет мы живем в парадигме разоружения, это накладывает отпечаток на реалистичность оценок последствий военного конфликта.

- Общественное мнение тут вообще на что-то влияет? Насколько накал в обществе может подтолкнуть политиков к реальным действиям?

- Я уже говорил выше – качество политиков соответствует в целом качеству самой политики. В бой нас поведет ни дня не служивший "маршал" Шойгу, а ракетами и снарядами через Твиттер его будет снабжать блестящий журналист Рогозин. И это не худшие, это лучшие! А с другой стороны – ни дня не проработавший в системе государственного управления президент Трамп. Ни дня не занимавшийся дипломатией госсекретарь Тиллерсон. Напомню, Первую мировую войну начали люди, с детства обучавшиеся военному делу. Вторую мировую войну начали ветераны первой. А третью могут начать люди, имеющие о войне весьма приблизительное понятие. И если их политической карьере потребуется начать войну – они ее начнут. Начал же Турчинов войну на востоке Украины, не задумываясь о том, что воевать ему и нечем, и, строго говоря, некем. А другие что, лучше что ли?

- В период избирательной кампании Трампа многие россияне поддерживали его. Сегодня они разочаровались в Трампе? Может ли он еще вернуть «кредит доверия» россиян?

- А зачем Трампу доверие россиян? Он вроде бы в Америке президент. Вот Путина очень волнует доверие граждан Гондураса? А то, что граждане РФ питают иллюзии насчет того, что американский президент будет беспокоиться об их интересах – это, согласитесь, проблемы граждан России. А вот то, то некоторые граждане России, облеченные властью и доверием общества, просчитались с Трампом – это граждан России должно беспокоить очень сильно. Вот как и с кого спросить за этот и другие просчеты? Трамп хотя бы в какой-то мере подотчетен гражданам Америки. А наши кому подотчетны? Вот сегодня в суде слушается дело по организаторам референдума об ответственности власти. Люди уже полтора года в тюрьме – их требование ответственности власти перед народом признано опасным экстремизмом. А мы про «кредит доверия» Трампа… Смешно даже. Российская внешняя политика привела к увеличению риска большой войны, к которой мы очевидным образом не готовы. И спросить не с кого. Хотите, вам Маша Захарова «Калинку» спляшет?



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
Мимо проходил написал 18.04.2017 01:36
Война висит уже в голове . Может кнопку нажать и с чистого листа начать с дубиной наперевес ? Мир становится сложнее , управление более дилетантским . Вперед дибилтзм ? Умные выживут , остальных придется спалить .
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