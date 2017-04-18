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Московский листок

ГИБДД: Автопарк московского региона превысил 8 миллионов машин

Опубликовано 18.04.2017 в разделе комментариев 0

ГИБДД: Автопарк московского региона превысил 8 миллионов машин

Суммарный объем автопарка Москвы и Московской области превысил 8 млн автомобилей (4,88 млн в Москве и 3,17 млн в Московской области), сообщает газета Коммерсант со ссылкой на данные ГИБДД. 6,72 млн из них - легковые автомобили. Их годовой прирост в этих регионах составил почти 300 тыс. машин.

Согласно статистики, в Москве сейчас на тысячу жителей приходится около 400 автомобилей. Для сравнения: в Берлине этот показатель составляет 327, в Лондоне — чуть более 300, в Риме — около 700 автомобилей. В Дубае на тысячу человек приходится 540 автомобилей.

В ЦОДД при этом обращают внимание, что число автомобилей с московскими номерами на улицах столицы в последние годы постоянно сокращается и в скором времени их станет меньше половины от общего числа. Если в 2015 году их было 56%, то в 2016 году уже 51%.

Количество автомобилей, ежедневно передвигающихся по Москве, осталось на прежнем уровне — около 3,5 млн. Более 160 тыс. столичных водителей предпочитают автомобилю общественный транспорт". Средняя же скорость движения, по данным ЦОДД, увеличилась до 51 км/ч.

Одновременно с этим в прошлом году, по данным ГИБДД, увеличилось и число граждан, сдавших на права категории B: более 172 тыс. суммарно в Москве и Московской области (на 23 тыс. больше, чем в прошлом году).

 



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